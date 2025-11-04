La operación 'Cerrillo' desmantela un punto de venta de drogas en Torresoto, Jerez

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas en Jerez de la Frontera, en el marco de la operación 'Cerrillo', como presuntos responsables de integrar un grupo criminal dedicado a la venta de sustancias estupefacientes en la zona sur de la ciudad, concretamente en la barriada de Torresoto.

Los detenidos operaban un activo punto de venta de drogas, al que acudían toxicómanos de toda la ciudad para adquirir dosis, principalmente de heroína, cocaína y opiáceos sintéticos.

La investigación comenzó a principios de octubre de 2025, cuando los agentes comenzaron a recopilar informaciones e indicios que señalaban la existencia de un punto de venta de drogas en la barriada de Torresoto, una zona que, según los datos obtenidos, estaba viéndose afectada por un deterioro de la convivencia y la seguridad ciudadana debido a la actividad ilícita en la zona.

Tras diversas gestiones, el Grupo de Estupefacientes de la Brigada de Policía Judicial, con el apoyo del resto de unidades de la Comisaría de Jerez, solicitó y obtuvo la autorización judicial para realizar un registro en el domicilio de los sospechosos. El Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez concedió la autorización y, el jueves 30 de octubre de 2025, se ejecutó la operación.

Durante el registro, se detuvo a los cinco integrantes del grupo criminal —tres varones y dos mujeres— con edades comprendidas entre los 29 y los 51 años. En el inmueble, los agentes hallaron evidencias claras de la actividad criminal, incluidas una balanza de precisión, dos cuchillos (uno de ellos tipo machete con una hoja de gran longitud), libros con registros de ventas de droga, así como una gran cantidad de estupefacientes.

Droga incautada

En total, se incautaron 27 comprimidos de opiáceos, 71 cápsulas de heroína y otros 14,4 gramos de la misma sustancia, 56 cápsulas de cocaína y otros 7,9 gramos de cocaína, además de distintas cantidades de hachís y marihuana. También se encontraron 2.047 euros en metálico, presuntamente procedentes de la venta de las sustancias.

La operación 'Cerrillo' ha supuesto un golpe significativo contra el narcotráfico en la zona sur de Jerez, desmantelando una red que operaba con gran actividad en un área muy frecuentada por los consumidores de drogas. La Policía Nacional continúa con la investigación y no descarta la detención de más personas involucradas en este grupo criminal.