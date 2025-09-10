Muere a los 78 años el periodista jerezano Jerónimo Roldán

El periodista jerezano Jerónimo Roldán Rosa ha fallecido a los 78 años a causa de una grave enfermedad, dejando un profundo vacío en el periodismo gaditano.

A lo largo de su dilatada trayectoria profesional, Roldán recibió numerosos premios y homenajes, entre ellos los de la Asociación de la Prensa Deportiva de Cádiz, la Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía, la Asociación de la Prensa de Jerez y la propia ciudad de Jerez, que hace apenas un mes y medio lo distinguió como Hijo Predilecto.

Nacido en Jerez en 1947, inició su carrera en 1964 como corresponsal de ABC de Sevilla. Desde 1967 desarrolló la mayor parte de su vida profesional en Radio Jerez y la Cadena SER, hasta 2001, cuando se incorporó a Onda Jerez RTV. Su labor periodística abarcó la información deportiva, taurina y generalista, siendo corresponsal de programas nacionales como Carrusel Deportivo y Hora 25, y colaborando también en la prensa escrita, en medios como Diario de Cádiz, La Voz del Sur y La Hoja del Lunes de Jerez y Cádiz.

Como muestra de respeto por su fallecimiento, han sido canceladas las ruedas de prensa previstas para este martes en Jerez: la presentación de la Milla Catunambú (11.30 horas) y la presentación de la Parada Hípica (12.00 horas), según han confirmado desde el Ayuntamiento.