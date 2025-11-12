La Junta compra los terrenos del yacimiento de Asta Regia en Jerez

Día histórico para la zona arqueológica de Asta Regia. La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha anunciado este miércoles la próxima adquisición de los terrenos del enclave. Esto es solo el primer paso para poner en valor el yacimiento «de valor incalculable para acercarnos a la evolución histórica, cultural, económica y social de la Bahía de Cádiz, y por ende de Andalucía Occidental».

Se comprarán cuatro parcelas con una extensión de 90 hectáreas que incluyen los principales restos arqueológicos geolocalizados y documentados. Declarado BIC en abril de 2000, esta compra supone el avance más importante en la historia del yacimiento en los últimos 25 años.

En concreto, la Consejería va a adquirir las parcelas 180 y 181, que albergan los vestigios del núcleo principal de la ciudad de Asta Regia, así como el área de las necrópolis, a las que se ha sumado la compra de dos parcelas adyacentes, las número 50 y 51, de menor superficie, con las que se completa la adquisición del promontorio de la mesa.

El yacimiento de Asta Regia tiene la particularidad de que está prácticamente inalterado y sin haber sufrido la acción urbanística. Contiene vestigios desde la prehistoria reciente hasta la Edad Media.

Además de frenar su deterioro y evitar su destrucción, desde la Junta se han comprometido a realizar un Plan de Investigación, en colaboración con el Ayuntamiento de Jerez y equipos científicos expertos en la arqueología de la antigüedad«.

La ciudad y las necrópolis

El núcleo principal de la ciudad de Asta Regia se localiza en la finca El Rosario, en el cerro de mayor superficie del yacimiento de Mesas de Asta, ubicado por encima de la cota de los 50 metros. En 1942 y 1943 se descubrió al norte de la finca un conjunto de estructuras de habitación de época iberorromana, así como las murallas de la ciudad. Entre 1949 y 1950, algo más al sur se encontraron diversas partes del caserío romano y árabe de la ciudad, de los que sólo se ha identificado claramente un impluvium, y entre 1955 y 1956 se recuperó la planimetría de esta zona ocupada densamente durante época romana y medieval.

El área intermedia está conformada por cerros de menor altura, extramuros del núcleo urbano y al pie de una de las posibles vías de comunicación, la Cañada Ancha de Albadalejo, que atraviesa el conjunto por la parte central. Los hallazgos realizados hasta el momento en este espacio permiten suponer «con fundamento» que todo ese sector, y el situado al sureste, estuvo ocupado por las necrópolis de la ciudad.

El yacimiento se ubica en uno de los rebordes del conocido por las fuentes clásicas como lago Ligustino, estando rodeado de esteros marinos navegables. De ahí la importancia de este centro de habitación durante la prehistoria reciente y antigüedad andaluza.

Dentro del yacimiento se conocen estructuras de habitación de distintas épocas, restos de la muralla iberorromano, zonas de producción dedicadas a la fabricación de cerámicas y necrópolis.

Las principales excavaciones efectuadas en el yacimiento fueron las realizadas por Manuel Esteve Guerrero entre 1941 y 1958. A estos trabajos corresponden los únicos restos visibles actualmente en el yacimiento. En 2021 científicos de la Universidad de Cádiz llevaron a cabo prospecciones por georradar en el yacimiento.

Mesas de Asta es uno de los yacimientos no excavados «más relevantes del país», su datación se remonta al Bronce Final atlántico y pudo ser ocupada tanto por la cultura tartésica como por fenicios, turdetanos, romanos y árabes hasta su abandono en torno al siglo X.