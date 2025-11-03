Jerez llora a Rafael de Paula y decreta dos días de luto por su muerte

Jerez se despide de uno de sus nombres más grandes. El Ayuntamiento ha decretado dos días de luto oficial por el fallecimiento de Rafael Soto Moreno, conocido como Rafael de Paula, maestro del toreo y símbolo de la identidad jerezana, fallecido este domingo a los 85 años. Los restos mortales del torero se están velando en el tanatorio Mémora de Jerez.

La ciudad llora la pérdida de un artista que convirtió el toreo en una expresión de belleza, sentimiento y verdad, llevando el nombre de Jerez a los más altos niveles de reconocimiento. El funeral por Rafael de Paula se oficiará este martes en la iglesia de Santiago de Jerez a las 12.00 de la mañana.

Según el decreto firmado por la alcaldesa María José García-Pelayo, el luto se prolongará desde este lunes hasta las 00:00 horas del 5 de noviembre, durante los cuales las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta y lucirán crespones negros en señal de duelo.

El documento municipal recuerda a Rafael de Paula como un «insigne torero jerezano, figura destacada del arte del toreo y símbolo de la cultura y la identidad de nuestra ciudad», y expresa el «profundo pesar por tan irreparable pérdida». Añade que el maestro «supo elevar la tauromaquia a la categoría de arte, siendo ejemplo de elegancia, personalidad y sentimiento andaluz».

La alcaldesa García-Pelayo también dedicó unas palabras en sus redes sociales, donde destacó «el genio del toreo y del arte» de Rafael de Paula, «que llevó con orgullo el nombre de Jerez por todo el mundo». «El cielo abre su Puerta Grande para recibir a un jerezano de leyenda», escribió la regidora, enviando su pésame a la familia, amigos y aficionados. «Su legado será eterno», concluía.

Desde la Junta de Andalucía, el presidente Juanma Moreno expresó su «profundo pesar» por la muerte del torero, al que definió como «un torero de arte que deja su nombre grabado en la historia de la tauromaquia con estilo propio y la brillantez de su capote».

También el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, mostró en redes su «profunda tristeza» por la pérdida de «un grande del arte taurino». «Su arte, su duende y su esencia quedarán para siempre en el ruedo y en el corazón del toreo», escribió.