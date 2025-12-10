Jerez lidera la ocupación hotelera de la provincia de Cádiz con un «lleno técnico» en el puente de diciembre

La ocupación hotelera en la provincia de Cádiz durante el pasado puente de diciembre, con los festivos de la Constitución el día 6 y de la Inmaculada el 8, ha mejorado las previsiones iniciales al situarse en un 77% de media, seis puntos porcentuales más de lo estimado, y con Jerez de la Frontera experimentando un «lleno técnico» al estar por encima del 93% durante este periodo festivo.

Según datos de Horeca Cádiz, recogidos por Europa Press, la provincia vivió su mejor dato de ocupación el sábado 6 de diciembre, con un 85,7% de media y con cuatro municipios superando el 90%, en concreto, Jerez con un 97%, Chiclana con un 93%, San Fernando con un 92% y Cádiz capital con un 90%.

Ya el domingo, con el festivo del 8 de diciembre el lunes, solo Jerez se mantuvo con un 93% de ocupación. Esto se explica debido a la celebración de las zambombas, que han tenido en este puente sus días álgidos, con más de medio centenar de ellas por toda la ciudad, siendo un atractivo para turistas y visitantes.

En otros puntos de la provincia como la capital, los hoteles llegaron al 83% el domingo 7 de diciembre. En general, Cádiz ha mejorado las previsiones, con entre 15 y 20 puntos porcentuales más. La media se ha situado en un 79%, cuando los estimado era un 62% de reservas.

En El Puerto de Santa María, la media de ocupación ha sido la misma de lo esperado, un 80%, con su mejor dato el sábado, al elevarse a un 85%. San Fernando, con un 81% de media durante el puente también ha obtenido resultados más positivos de lo previsto, un 75%, con el sábado al 92% y el domingo al 85%.

A nivel provincial, la media ha estado en el 77%, y por días, el viernes la ocupación se fijó en un 68%, el sábado en un 85% y el domingo en un 78%. Esto implica superar los datos iniciales para este puente en todos sus días y en la media general, según los datos apuntados por Horeca.

Coincidencia con el fin de semana

El presidente de Horeca Cádiz, Antonio de María Ceballos, ha valorado estos datos de forma positiva al superarse las previsiones iniciales, aunque lamentando que al haber caído el puente en fin de semana «se haya perdido oportunidad de negocio».

«Si el puente hubiera empezado el martes o el miércoles, hubiera terminado y se hubiera añadido el sábado y el domingo, con lo cual tendríamos cinco días de puente«, cuando en esta ocasión »prácticamente lo que ha habido es un día de puente con el domingo«, ha añadido De María.

El máximo responsable de la patronal sí ha hecho hincapié en la climatología, al no haberse registrado lluvias que habrían podido afectar a las reservas con anulaciones de última hora o caídas en las ventas en los bares y restaurantes de la provincia. «Afortunadamente, la climatología ha estado bien y consideramos que ha sido un buen puente de la Inmaculada en hostelería y en alojamiento«, ha señalado.

Respecto a la mejora de la ocupación respecto a las previsiones ha explicado que ese fenómeno «siempre ocurre», ya que Horeca hace las estimaciones días antes a la fecha clave y en ese plazo se producen nuevas reservas que hacen que aumenten los pronósticos. «Siempre los datos iniciales se van a ver superados, salvo que venga lluvia, que entonces pueden incluso reducirse«, ha apuntado el presidente de los hosteleros gaditanos.

Así, ha expuesto que «en este caso ha sido un puente superpuesto a un fin de semana y se ha perdido oportunidad de negocio«, incidiendo en que »hasta dentro de tres o cuatro años no se va a repetir la misma circunstancia« por lo que en años venideros »habrá puente como tal«.