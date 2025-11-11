Jerez avanza su programación navideña: espectáculos, actividades y zambombas

Jerez ya se prepara para su Navidad y ya perfila una programación con actividades, música, tradición y novedades, y que rendirá homenaje a la Zambomba de Jerez al celebrarse el décimo aniversario de su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC). Por eso, el sábado 13 de diciembre se celebrará un acto conmemorativo en la plaza de la Asunción.

La alcaldesa, María José García-Pelayo ha afirmado que «la Navidad se ha convertido en una oportunidad única para la creación de riqueza y empleo y muchas familias encuentran en ella una forma de mejorar su vida«. »Es un regalo en forma de creación de riqueza que debemos cuidar y seguir fortaleciendo«, ha añadido.

La Navidad en Jerez arrancará el próximo 21 de noviembre con el tradicional alumbrado navideño y un concierto gratuito de Luis de Perikín. Será el punto de partida de una amplia programación.

Avance de la programación

A falta de perfilar todos los detalles, Jerez tendrá una Navidad llena de actividades. Entre las culturales destaca el ciclo de villancicos teatralizados en diferentes ubicaciones del centro, y los conciertos en residencias de mayores con el objetivo de llevar el espíritu de las fiestas a todos los rincones de la ciudad.

También se celebrará el espectáculo 'Visualizar y sentir el arte', de David Saborido, con participación musical, el 5 de diciembre en la Sala Compañía; y el 7 de diciembre, en los Claustros de Santo Domingo acogerá el concierto de villancicos anglosajones con Anabel Azuar Quartet, con entrada libre hasta completar aforo. El tradicional 'Cuento de Navidad' ofrecerá tres sesiones los días 19 y 20 de diciembre en la Sala Compañía.

Por su parte, el grupo Alba protagonizará el concierto 'La Nochebuena de Jerez', el 24 de diciembre a las 13,30 horas, también en Los Claustros. La programación incluye además la Gala de Magia solidaria (27 de diciembre), la Cabalgata del Cartero Real (28 de diciembre) y la muestra de iconografía del ciclo navideño organizada por la Fundación Cajasol, que podrá visitarse del 5 de diciembre al 5 de enero en el Callejón de los Bolos.

Como novedad patrimonial, por primera vez se abrirá al público el nacimiento del Palacio de Villapanés, que se incorporará a la ruta de belenes y podrá visitarse gratuitamente durante las fiestas. La inauguración del belén del Ayuntamiento se celebrará en una fecha distinta para darle mayor realce.