Jerez alcanza los 45,8 grados de temperatura en una ola de calor que tiene las horas contadas

Jerez de la Frontera alcanzó este domingo el pico de temperatura en España con 45,8 grados en una jornada tórrida en toda España por la larga ola de calor, ya que 239 de estaciones de la Aemet alcanzaron o superaron los 40 grados en el mercurio.

Según los datos dados a conocer este lunes por la Agencia Estatal de Meteorología, siete localidades superaron los 44 grados. Además de Jerez de la Frontera, ocurrió en El Granado (Huelva), con 45,4 grados; en La Rambla y en Montoro (Córdoba) y en Morón de la Frontera y Tomares, con 45,2; y Roda de Andalucía (Sevilla), con 45.

Muy parecida fue la temperatura en San José del Valle (Cádiz) y el barrio de San Pablo de Sevilla, con 44,9 grados; en Carrón de los Céspedes (Sevilla), con 44,8; en Almonte (Huelva), Écija y Tablada (Sevilla), con 44,7 grados.

En total, hubo más de una veintena de municipios con un calor sofocante por encima de los 44 grados, incluidos Fuente Palmera (Córdoba), Fuentes de Andalucía y Las Cabezas de San Juan (Sevilla), con 44,3 grados, así como en Minas de Almadén (Ciudad Real) y Cieza (Murcia), con 44,2; y en el aeropuerto de Córdona, Carmona (Sevilla) y Archena (Murcia), con 44,1 grados.

Aunque los incendios están devorando miles de hectáreas en Castilla y León, Extremadura y la provincia gallega de Orense, el humo que generan ayudó a que las temperaturas fueran algo más bajas en el noroeste, ya que al no dejar pasar el sol suavizó ligeramente el calor en estas zonas que ya están achicharradas por el fuego.

Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Canarias, a excepción de Labastida en Álava, quedaron por debajo de los 40 grados. Sin embargo, hubo 105 estaciones que superaron los 42 grados en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Aragón, Comunidad Valenciana y Murcia.

En cuanto a las mínimas, se registraron 9,7 grados en Campisabalos (Guadalajara), 9,9 en Pradollano de Sierra Nevada (Granada) y 10,3 grados en Beariz (Ourense).

Las tormentas también dejaron algunas precipitaciones, especialmente en Fresno de Cantiespino (Segovia), con 7 mm en 24 horas. Monreal (Navarra) recibió 6,6 mm; El Paular de Rascafría (Madrid), 4,4 mm; en el aeropuerto de Bilbao cayeron 4,3 mm; en Tembleque (Toledo), 4,2 mm; en Somosierra (Madrid), 3,6 mm; y en Arroyo del Ojanco (Jaen), Cartuja (Granada) y Puertollano (Ciudad Real), 3,2 mm.

