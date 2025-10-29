La investigación sobre los malos tratos en una guardería de Jerez se centra de momento en cinco menores

Conmoción y mucha preocupación la que se cierne sobre una guardería de La Granja, en Jerez, después de que la Policía Nacional haya detenido a una de sus docentes acusada de haber agredido a varios niños de muy corta edad que se encontraban en este centro. Las sospechas ya estaban porque la denuncia partió desde la misma escuela, pero el arresto y la confirmación de que puede haber imágenes grabadas ha sobrecogido y puesto el caso ya en manos judiciales.

De este modo, agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría provincial y tras recabar las pruebas necesarias arrestaban en Jerez a la profesora implicada, una mujer que, según relatan, lleva veinte años en el centro y de quien «no se esperaba algo así». Sin embargo, las evidencias gráficas que podrían haberse logrado por unas cámaras que se pusieron en la guardería han podido ser determinantes. Según han manifestado algunos padres, la docente abofeteaba, pellizcaba y tiraba del pelo a los pequeños, acusaciones que ahora se investigan y que tendrán que tener su curso legal.

De momento, la investigada ha sido acusada de un delito contra la integridad moral, a la espera de lo que determine la instrucción. Y sus víctimas, según informan fuentes del TSJA, serían cinco menores, los que inicialmente han sido identificados como posibles agredidos.

La detenida pasaba ayer a disposición judicial y el Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez en funciones de guardia acordaba su puesta en libertad provisional. Además se le ha impuesto la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros del centro educativo y de estos cinco menores.

Durante su comparecencia en sede judicial, la investigada se acogió a su derecho constitucional a no declarar. El juzgado, además, ha puesto los hechos en conocimiento de la Delegación de Educación por las posibles medidas administrativas que se pudieran adoptar. La acusada ya no trabajaba en el centro ya que ante las sospechas recabadas fue despedida la pasada semana.