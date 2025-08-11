Incendio en Jerez: se mantiene vigente el Plan Territorial de Emergencia Local en Situación Operativa 0

El Gobierno de Jerez de la Frontera ha informado de que mantiene vigente el Plan Territorial de Emergencia Local en Situación Operativa 0, activado el domingo con motivo del incendio del entorno de Montecastillo y que en la zona hay un retén por si se producen «reactivaciones puntuales» por el aumento de las temperaturas a lo largo de la mañana y el factor adverso del viento de levante.

En una nota, el Ayuntamiento ha señalado que la situación «está controlada» y el fuego se ha extinguido en los distintos focos donde se originó.

Así, este lunes por la mañana se ha realizado una inspección de la zona por parte de Bomberos y Protección Civil, y se ha comprobado la extinción en estos focos, aunque manteniendo temporalmente una bomba rural pesada en la zona, hecho que se ha puesto en conocimiento del complejo hotelero de Montecastillo.

Igualmente, se ha recordado que la situación quedó controlada el domingo a las 18,30 horas, y que se ha permanecido alerta por parte del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) durante toda la noche y madrugada de este lunes en prevención de activación de los distintos focos mediante un dispositivo de agentes de la Policía Local, que mantuvo «un retén de alerta» en el lugar, así como efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil y Protección Civil a través del equipo de 'Pronto Auxilio'.

De hecho, a las 03,06 horas de la madrugada se ha avistado una zona de rescoldos humeante que lanzaba «alguna llama puntual», y que quedó sofocada de inmediato. Ya a las 08,23 horas se ha producido «un pequeño foco» en la zona próxima al lago que ha sido igualmente extinguido.

El Ayuntamiento ha recordado que hubo que desalojar de manera preventiva y voluntaria a 90 personas --70 de los hoteles, 15 de viviendas y cuatro que se habían ido ya por sus propios medios--, los cuales pudieron retornar tanto a hoteles como a viviendas el mismo domingo.

La activación del Plan de Emergencia Local de Jerez en Situación Operativa 0, con sede física del Cecop en el Hotel Montecastillo bajo la coordinación del primer teniente de alcaldesa y delegado de Presidencia, Agustín Muñoz, así como del teniente de alcaldesa de Seguridad, José Ignacio Martínez, ha resultado «clave» para la toma de decisiones «coordinada, eficaz y lo más inmediata posible ante la situación cambiante y la evolución del incendio debido a las dificultades del viento y también del terreno».

Agustín Muñoz ha agradecido «el compromiso, la vocación de servicio y el esfuerzo» de Bomberos, Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y Protección Civil, cuya labor coordinada fue «clave» para controlar y perimetrar el incendio, además con las condiciones adversas de viento de levante que había, y ha hecho extensivo este agradecimiento al equipo técnico del Circuito de Jerez-Ángel Nieto, con su director-gerente presente en la coordinación, así como personal municipal de Infraestructuras y la dirección y trabajadores del Hotel Barceló Montecastillo y de Las Villas.

Tras la llamada de alerta recibida a las 14,55 horas del domingo en la Sala de Radio de Policía Local, se remitieron «de manera urgente» tres unidades del citado cuerpo para la coordinación inicial de la zona mientras llegaban los efectivos de Bomberos, que se personaron con varias dotaciones así como también unidades del Infoca.

La Policía Local comprobó en primera instancia la magnitud de los focos en los hoyos 16 y 18, junto a la gasolinera del lago, de manera que se procedió al corte de tráfico de la calle Severiano Ballesteros, a fin de convertirla en vía de evacuación y acceso para los vehículos de emergencias.

Bajo la coordinación de Bomberos e Infoca, y con el apoyo de Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y Protección Civil, en el ámbito de sus competencias y siguiendo las indicaciones del Cecop, se solicitaron los medios aéreos de los que se disponían.

La presencia a los pocos minutos de su requerimiento del helicóptero del Infoca «fue un hecho clave para las labores de extinción de la zona, en coordinación con los medios terrestres disponibles de Infoca y las unidades de Bomberos», ha aseverado el Ayuntamiento de Jerez.