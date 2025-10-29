González Byass reduce el número de personas afectadas por el ERE y prioriza la voluntariedad en el proceso

La compañía bodeguera González Byass anuncia que concluye «con éxito» el proceso de negociación abierto a principios de octubre con su plantilla, dentro del plan de reestructuración que afecta a dos de sus sociedades en España: González Byass Servicios Corporativos y González Byass Distribución.

Tras varias semanas de diálogo, empresa y representación sindical alcanzan acuerdos que incluyen mejoras beneficiosas para el personal, una reducción del número de personas afectadas por el expediente de regulación de empleo (ERE) y la priorización de la voluntariedad como criterio principal en la selección de las salidas, según informa la compañía en un comunicado.

González Byass subraya que los acuerdos se enmarcan en las nuevas líneas de su Plan Estratégico y «garantizan que el impacto de las reestructuraciones sea el menor posible». La empresa valora además que el proceso se haya desarrollado en un «clima de diálogo constructivo», dentro del marco legal y con la voluntad compartida de encontrar «soluciones equilibradas» para todas las partes.

Competitividad

Con la reestructuración ya finalizada, la compañía enfoca sus esfuerzos en mejorar su eficiencia operativa y reforzar su competitividad, mediante medidas como la contención de gastos, la optimización del portafolio de productos, la mejora de los procesos internos y la desinversión en activos no estratégicos.

Según explica González Byass, estas iniciativas le permitirán disponer de una estructura más ágil y eficiente, centrada en sus marcas prioritarias y nuevas líneas de negocio, y con la capacidad necesaria para afrontar «con garantías los retos de un sector en transformación».