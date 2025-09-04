García Pelayo ve la quita de deuda como una «solución a la carta» para Cataluña

La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García Pelayo, ha considerado este jueves que la condonación de la deuda de las comunidades autónomas aprobada por el Consejo de Ministros es una «solución a la carta» para Cataluña, y ha insistido en demandar una reunión a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para abordar la situación financiera de los ayuntamientos.

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, García Pelayo ha considerado que el Ejecutivo de la nación está «jugando a una carta, es decir, si esto es lo que interesa a Cataluña, eso es lo que van a tener todas las comunidades autónomas».

Ha criticado esa manera de proceder del Gobierno por cuanto cada comunidad autónoma tiene una realidad económica distinta, como también ocurre con cada ayuntamiento.

García Pelayo ha pedido a la ministra de Hacienda que escuche a los ayuntamientos y ha lamentado que no haya atendido su petición de una reunión, que ha solicitado «en más de 20 ocasiones».

Ha insistido en que hay un tratamiento «privilegiado para Cataluña», de manera que el Gobierno central hace lo que «interesa» a esa comunidad y que las demás «se aguanten».

García Pelayo ha manifestado que Montero «no está actuando con el respeto que nos merecemos los ayuntamientos, ni mucho menos las comunidades autónomas».

Sobre si los ayuntamientos podrían aceptar una quita de deuda, ha manifestado que lo que no se pueden aceptar, «en ningún caso, son propuestas trampa», sobre todo, cuando hay «realidades distintas y situaciones económicas distintas». Ha señalado que tampoco se puede pretender utilizar a los ayuntamientos como «rehenes para que Pedro Sánchez mantenga su sillón» en la Moncloa.

