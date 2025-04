La familia del compositor Andrés Muñoz visita a la Hermandad de la Yedra

La familia del reconocido compositor jerezano -nacido en Arcos- Andrés Muñoz visitó el pasado jueves de Pasión la Hermandad de la Yedra. En concreto, sus hijos Manuela y Andrés Muñoz y su nieto Ricardo Sisto visitaron, junto a un grupo de hermanos de la corporación, la capilla y casa de Hermandad.

Entre otras obras y otras marchas dedicadas a distintas hermandades de la ciudad, Andrés Muñoz compuso «Esperanza de la Yedra». Esta marcha es himno oficioso de la dolorosa de la Plazuela y uno de los grandes patrimonios musicales de Jerez.

Ante las plantas de la Esperanza, ya en su paso de palio, disertaron sobre los entresijos de la composición. Su nieto Ricardo Sisto, costalero de la Virgen, recuerda cómo convenció a su abuelo para componer «su última marcha». Junto a su hermano, incentivaba a su abuelo para que, con unos 80 años, volviese a componer y dedicase una marcha a la dolorosa de su barrio. Así las cosas, Andrés Muñoz escribió «Esperanza de la Yedra» a su vecina -él vivió en calle Sol y Mariñíguez- en el año 1989 y se estrenó en 1990.

Mas no fue tarea fácil. Manuela Muñoz, hija del compositor y madre de Ricardo, recuerda cómo alentaba a sus hijos para que estos pidieran la obra a su abuelo. Andrés Muñoz hijo explicó que no fue una tarea fácil para su padre, por la edad entre otras circunstancias. No obstante, finalmente accedió y con una guitarra en lugar de pentagrama, Andrés Muñoz dio vida a la marcha que es melodía para la Esperanza durante la Madrugá Santa.