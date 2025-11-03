Fallece Rafael de Paula: «Fue imposible reanimarlo; el toreo ha perdido a uno de los grandes»

El tanatorio Mémora de Jerez de la Frontera ha sido este lunes el punto de encuentro de familiares, amigos y aficionados que han querido despedir a Rafael de Paula, fallecido este domingo a los 85 años.

Entre los presentes, Manolo Montilla, representante de la familia y amigo personal del torero, ha atendido a los medios visiblemente emocionado para expresar su gratitud y recordar los últimos momentos del maestro.

«Primero agradecer a toda la gente de Jerez, al mundo del toreo y a todos los que están mostrando su cariño y afecto hacia el maestro», comenzó diciendo.

Montilla relató con serenidad que el deterioro del torero había sido más evidente en los últimos meses. «Ayer por la tarde fuimos a verlo a casa y ya no se encontraba bien. Llamamos a urgencias y, aunque llegaron rápidamente, no pudieron reanimarlo. Estábamos junto a él, pero fue imposible sacarlo adelante», explicó.

«Llevaba los dos últimos meses más complicados, porque la gente mayor se deteriora más», añadió, antes de cerrar su intervención con un mensaje de respeto y agradecimiento: «El toreo ha perdido mucho con la muerte de Rafael de Paula. Muchas gracias a todos y, por favor, respetad la imagen del maestro».