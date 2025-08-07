Evacuan durante unas horas a varios pacientes del Hospital San Juan Grande de Jerez por un incendio

La Voz de Cádiz Jerez 07/08/2025

Un pequeño incendio originado en la zona de las calderas, donde se están realizando obras de reforma del sistema de agua caliente del Hospital San Juan Grande en Jerez ha obligado al centro a desalojar preventivamente durante unas horas a varios pacientes del ala más próxima al foco del fuego.

Fuentes del centro sanitario han detallado a Europa Press que el fuego ha sido «pequeño» y ha podido ser sofocado por los propios operarios que estaban trabajando en el lugar, aunque se ha tenido que activar el Plan de Autoprotección y con ello movilizar a Bomberos y Policía Local.

Ventilar

Los efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz han acudido a la zona en torno 10,00 horas de este jueves para ventilar de manera forzada con varios ventiladores la zona de cocinas, lavandería y varias habitaciones de la segunda planta que se han visto afectadas por el humo que ha generado el incendio.

Actividad normal

Desde Hospital San Juan Grande han señalado que la actividad del centro no se ha visto afectada y se ha estado operando con normalidad durante todo el día. Así, los evacuados han podido volver a sus habitaciones una vez que los bomberos han dado por finalizada su intervención.

Hasta allí se han desplazado 12 efectivos y seis vehículos, en concreto, una autobomba rural pesada (R-32), una autobomba urbana pesada (U-45), una autobomba urbana ligera (P-53), una autoescala (E-19) y dos vehículos de mando (M-42 y M-51).