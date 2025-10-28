Jerez contra el bullying: «La educación tiene que venir de casa»

Un centenar de jóvenes, junto a madres, padres y otros ciudadanos, se concentraron este martes por la tarde en la plaza del Arenal de Jerez de la Frontera para manifestarse en contra del acoso escolar y «dar voz a quienes no la tienen», en referencia a las víctimas de bullying.

La movilización llega tras conocerse casos recientes que han conmocionado a la sociedad, como el de Sandra, la joven sevillana que se quitó la vida tras sufrir acoso en su centro educativo, o el de una alumna del IES Romero Vargas de Jerez, cuyos agresores fueron sancionados con una expulsión temporal.

Durante el acto, Fátima, presidenta del AMPA del IES Asta Regia -instituto situado frente al Romero Vargas-, leyó un manifiesto en nombre de las familias. En su intervención destacó que la concentración busca representar a «todas las familias que no tienen voz» y a esos menores «que sufren en silencio», subrayando que el acoso escolar es «un problema real» cuyo origen comienza en el entorno familiar.

«La educación tiene que venir desde casa», afirmó, recalcando la responsabilidad moral y social de padres y docentes para concienciar y visibilizar el acoso. También advirtió que estas «acciones cobardes» pueden tener «consecuencias extremas», como demuestran casos recientes.

Familias contra el Acoso

Fátima recordó que «el acoso es violencia» y que quienes lo padecen «arrastran una herida de por vida, una cicatriz invisible». Por ello, insistió en la importancia de seguir trabajando con los menores desde las familias y las aulas para prevenir estas conductas.

Por su parte, la madre de la alumna jerezana acosada asistió junto a su hija, criticando que los agresores solo hayan sido expulsados cinco días, algo que considera «unas vacaciones» para ellos. También explicó que, aunque los responsables pidieron disculpas, «no sabe si ese perdón es sincero o solo una forma de librarse de las consecuencias».

La joven afectada tomó la palabra para expresar que acudía «por todos los que no pueden hablar», y confesó que aún no acude tranquila al instituto hasta que el acoso no cese: «Quiero que esto se pare ya», dijo con firmeza.

Entre los asistentes también estuvo la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, quien mostró su rechazo al acoso escolar tanto en la ciudad como en el resto del país.

«En el día de hoy, Jerez alza la voz contra el acoso escolar», declaró la regidora, destacando que «es tarea de todos luchar contra una nueva lacra social». Añadió que desde el Ayuntamiento «no se va a consentir ni disculpar a los acosadores», y reivindicó la necesidad de que los centros educativos sean espacios de formación en valores.

La alcaldesa aprovechó también para felicitar a los colegios de Jerez que ya trabajan en esa línea, recordando que «hay actitudes que no se pueden ni tolerar ni permitir» dentro de las aulas.