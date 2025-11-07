Dos detenidos tras ser sorprendidos robando en el interior de un estanco en Jerez

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Jerez de la Frontera, han detenido a dos personas que instantes antes habían logrado acceder en un conocido estanco ubicado en la Avenida Álvaro Domecq con Plaza del Caballo, tras fracturar las lunas y los cierres del mismo con la intención de saquear el interior del local.

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este jueves, cuando gracias a la llamada anónima de varios vecinos de la zona al 091, los agentes pudieron personarse en el lugar en menos de tres minutos, observando como el negocio presentaba los accesos forzados y la alarma se encontraba activada.

Los policías se dirigieron a la tienda logrando localizar al primero de los detenidos dentro del local tratando de arrastrar una máquina registradora, por lo que procedieron a su reducción y detención como presunto autor de un delito de robo con fuerza. Por su parte, el segundo, que a la llegada de los agentes se encontraba en labores de vigilancia en el exterior del local, consiguió emprender la carrera, siendo seguido muy de cerca por un policía nacional de paisano.

El presunto ladrón saltó el vallado de una urbanización cercana y del Instituto de Educación Secundaria colindante, tratando de eludir la acción policial hasta llegar a la calle Paúl, donde una patrulla de la Policía Local lo interceptó y el Policía Nacional que lo seguía, que no lo había perdido de vista en ningún momento, informó de lo ocurrido a los agentes locales, procediendo a su detención por los mismos presunto hechos que el primero.

Además, los agentes, al sorprender a los autores en el momento, lograron recuperar y devolver a sus legítimos propietarios la totalidad de la mercancía, los objetos y el dinero que los detenidos trataban de robar.

Finalmente, la Policía Nacional ha señalado que el primero de los detenidos carecía de antecedentes previos, mientras que el segundo ya que ha sido detenido por delitos de hurto o robo hasta en siete ocasiones previas durante el presente año 2025, las tres últimas durante los meses de octubre y noviembre, además de constarle dos órdenes de alejamiento sobre una farmacia y una tienda de ropa ubicadas en distintas zonas de la cuidad.