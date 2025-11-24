El dispositivo de seguridad de Jerez cumple en el primer fin de semana de zambombas

Jerez inauguró su Navidad el pasado viernes con el encendido del alumbrado extraordinario y, con ello, arrancó el Plan Especial de Seguridad y Servicios Públicos, del que se ha hecho un balance positivo tras el primer fin de semana de zambombas.

Los dispositivos que integran el plan, que también ha supuesto la activación desde el pasado viernes del Plan Territorial Local de Emergencias en fase de pre-emergencia y 'Situación Operativa 0', con CECOP virtual desde el momento y vigente hasta Reyes Magos. No ha habido incidencias reseñables en estor primeros días, pero sí esfuerzo desde todas las áreas municipales, como desde Medio Ambiente, con un esfuerzo especial de limpieza y recogida de residuos a partir de las 2:00 horas.

Este dispositivo especial de limpieza estará en marcha hasta el 24 de diciembre, contará con más de 870 jornadas de trabajo y la participación de cerca de 60 operarios, lo que supone un refuerzo significativo de este servicio.

Este dispositivo continuará funcionando los próximos fines de semana fundamentalmente en las calles y plazas donde se celebran las zambombas autorizadas, en las zonas turísticas de mayor concentración de personas, puntos de tránsito del público asistente y áreas destinadas a contenedores y otros servicios extraordinarios.

Sin incidencias de seguridad graves

En cuanto a Seguridad, este primer fin de semana 'oficial' de zambombas autorizadas, se ha resuelto sin graves incidentes. Durante el alumbrado, la Policía Local atendió a una mujer que se sintió indispuesta y abrió paso a los servicios de emergencias.

Además, se han establecido durante el fin de semana controles de alcoholemia, con 18 pruebas y una denuncia administrativa tramitada. También ha intervenido ante requerimientos para evitar el botellón, interponiendo distintas denuncias en plazas céntricas. También se han producido algunas por micciones en la vía pública.

También, la Policía Local han llevado a cabo inspecciones en distintos establecimientos para comprobar que contaban con la documentación y permisos necesarios- También se han realizado actas de inspección por veladores instalados fuera de horario en emplazamientos céntricos.