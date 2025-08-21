Detenidos dos presuntos autores de delitos relacionados con la pornografía infantil y detención ilegal en Jerez

LA VOZ DE CÁDIZ Jerez 21/08/2025 a las 14:04h. Compartir Copiar enlace

La Policía Nacional ha detenido en Jerez de la Frontera a dos personas como presuntos autores de delitos de detención ilegal , amenazas y a uno de ellos contra la intimidad y pornografía infantil.

El caso se inició a raíz de la denuncia presentada por una víctima, mujer, quién entregó a los agentes varios dispositivos electrónicos, una tablet, un ordenador y un teléfono móvil. Gracias al exhaustivo análisis técnico realizado por los agentes, se detectaron en su contenido material pornográfico, incluyendo archivos en lo que aparentemente aparecían menores de edad.

Durante el desarrollo de las pesquisas, se pudo comprobar que los detenidos mantenían encuentros en un inmueble de la ciudad con mujeres mayores de edad, durante los cuales registraban, sin su consentimiento, actos de carácter sexual. Asimismo, los agentes identificaron a otra de las perjudicadas, que habría sido retenida de forma ilegal y amenazada por uno de los implicados con el fin de impedir que denunciara los hechos ante la Policía.

La investigación permitió esclarecer los hechos y culminar con la detención de los implicados. Los presuntos autores fueron posteriormente trasladados a dependencias policiales, donde quedaron ingresados en el área de calabozos hasta ser puestos a disposición judicial.

La Policía Nacional tiene habilitado el correo electrónico denuncias.pornografia.infantil@policia.es para que cualquier ciudadano que tenga información sobre la existencia de la difusión, tenencia y almacenamiento de pornografía infantil pueda comunicarlo de manera totalmente anónima y confidencial, contribuyendo así a la protección de las víctimas y a la erradicación de este tipo de delitos.