El mundo del toreo y Jerez de la Frontera despiden hoy martes de uno de sus más grandes íconos: Rafael de Paula, el maestro torero cuya figura marcó la historia de la tauromaquia.

La misa funeral, que se celebra desde mediodía en la Iglesia de Santiago, fue el acto central de un emotivo homenaje a la figura de Rafael de Paula, cuya vida y obra están profundamente vinculadas a Jerez, la ciudad que lo vio nacer.

En las primeras filas, los hijos Jesús, Bernardo y Rafael estuvieron arropados por la familia más cercana y allegados como Curro Romero.

Ante el féretro, descansaban su montera, uno de sus capotes y la bandera gitana, símbolos de su identidad y de la cultura taurina que representó a lo largo de su vida. Todo ello, acompañado por la presencia de Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y María Santísima del Desamparo, que presidirían la ceremonia.

Numerosas coronas de flores rodeaban el féretro, mostrando el cariño y respeto de todos los que lo conocieron y admiraron.

Francis Jiménez

Entre los asistentes al funeral se encontraban figuras destacadas del toreo y la cultura gaditana, que rindieron su último adiós a Rafael de Paula. Entre ellos, el torero Luis Parra García, 'Jerezano', la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo. También estuvieron presentes Paco Cepero, guitarrista jerezano, Curro Romero, Carmen Tello y Pablo Aguado, quienes acompañaron a la familia en su despedida.