Controlado el incendio en la zona rural, que mantiene activo el fuego en un pajar de Jerez

El incendio declarado a primera hora de la tarde del miércoles en distintos puntos de la zona rural de Jerez, con mayor incidencia en La Saucedilla, ubicada en las proximidades de La Barca de la Florida y Torrecera, está ya perimetrado y controlado, quedando activo el fuego en un pajar aunque sin riesgo de propagación exterior.

A través de una nota del Ayuntamiento, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha informado de que se ha podido evitar que las llamas lleguen al parque de La Suara y la situación «está controlada».

El incendio del pajar ubicado en El encinar del boyar sigue activo, siendo la prioridad actualmente la total extinción de la zona afectada, por lo que una vez completada esta fase se procederá a trabajar sobre el pajar, el cual no presenta riesgo de propagación al exterior, como ha indicado el Ayuntamiento.

Por su parte, María José García-Pelayo ha transmitido un mensaje de «tranquilidad, responsabilidad y prudencia» a los vecinos de la zona rural, asegurándoles que se sigue «pendiente» de la zona y pidiendo que sigan las recomendaciones del operativo dispuesto. «Este verano está siendo muy caluroso y con altas temperaturas, por lo que hay que extremar las precauciones y actuar con la máxima responsabilidad», ha señalado la alcaldesa.

Los efectivos del Consorcio de Bomberos y del Plan Infoca de la Junta actuaron este pasado miércoles de manera coordinada junto a la Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil, llegándose a establecer un Puesto de Mando Avanzado. Hasta este lugar se desplazó la alcaldesa, acompañada de los tenientes de alcaldesa Agustín Muñoz, Susana Sánchez Toro y José Ignacio Martínez, así como de los alcaldes de La Barca de la Florida, Torrecera, San Isidro y El Torno y efectivos de las distintas fuerzas de seguridad.

García-Pelayo ha agradecido la labor de los efectivos de Bomberos y del Infoca, que «han trabajado intensamente desde el primer momento», en coordinación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y Protección Civil, a los que ha reconocido «su compromiso y vocación de servicio ejemplar».

El incendio iniciado el miércoles afectó a una zona amplia, aunque se ha destacado que no haya que lamentar pérdida de vidas humanas, ni de animales, ni de arbolado, ya que el fuego afectó fundamentalmente a pastos.

La intervención de los medios y efectivos del Infoca y del Consorcio de Bomberos, «de manera inmediata y en zonas de difícil acceso, con la dificultad añadida del intenso viento en algunos tramos, fue clave para mantener a salvo de las llamas al parque de La Suara y que no hubiera males mayores«, se ha señalado desde el Ayuntamiento.

Durante la pasada noche y toda la madrugada se ha mantenido el retén de emergencias, que sigue vigente con presencia de Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, el Grupo de Pronto-Auxilio de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil y Bomberos, llevándose a cabo por parte de sus efectivos labores de remate y refresco de zonas calientes en diversos puntos de la zona afectada, con el mantenimiento en la zona de un bomba rural pesada y de un vehículo nodriza.

El Ayuntamiento ha recordado que sigue vigente desde el pasado domingo el Plan Territorial de Emergencia Loca en Nivel de Pre-Emergencia y Situación Operativa 0, que supone además la vigencia del Cecop, debido al incendio en los aledaños de Montecastillo y los continuos avisos naranja y hasta rojo por altas temperaturas y viento en esta semana.