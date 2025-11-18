Las bodegas González Byass, entre las diez mejores del mundo según The World's 50 Best Wineries 2025

La bodega española Marqués de Murrieta se ha coronado como la mejor de Europa en el ranking The World's 50 Best Wineries 2025, de la edición internacional de la revista 'Forbes', donde junto a González Byass Jerez son las únicas representantes nacionales entre las 50 mejores del mundo. Tío Pepe de González Byass, en Jerez de la Frontera (Cádiz), se sitúa como la octava mejor bodega del mundo.

Una de las bodegas más visitadas de España, que cuenta con 190 años de historia, ve reconocidas sus bodegas centenarias y catedralicias, además de contar con el restaurante Pedro Nolasco, que ofrece una experiencia gastronómica con vistas a la Catedral de Jerez y el Hotel Bodega Tío Pepe, el primer 'sherry' hotel del mundo, ubicado en pleno casco histórico de Jerez, junto a la Catedral y el Alcázar.

Marqués de Murrieta se ha hecho con este galardón tras ocupar la tercera posición de este ranking, que está liderado por la bodega chilena Santa Rita, mientras que la australiana Penfolds Magill ocupa la segunda plaza de la clasificación, seguida por la bodega riojana. Para elaborar esta clasificación, la revista tiene en cuenta numerosos parámetros como el prestigio de los vinos, la relevancia histórica de cada bodega y la calidad de su propuesta enoturística.

De esta forma, entre los aspectos más valorados destacan las puntuaciones obtenidas por las últimas añadas según la crítica internacional y el índice de satisfacción de los visitantes reflejado en plataformas como Tripadvisor o Google. También se analiza el compromiso medioambiental y social de cada bodega, incluyendo certificaciones de calidad y las medidas de sostenibilidad implementadas.

Marqués de Murrieta, la bodega europea mejor valorada en esta clasificación global, se sitúa entre las bodegas del mundo que más veces han obtenido 100 puntos Parker y logrando reconocimientos como el de 'Mejor Vino del Mundo' para Castillo Ygay 2010 por Wine Spectator o el de 'Mejor Bodega del Mundo', concedido por Great Wine Capitals.

«Este extraordinario reconocimiento nos llena de orgullo y refuerza nuestro compromiso con la excelencia. Ser considerados una de las mejores bodegas del planeta es un honor que compartimos con todos los que forman parte de nuestra historia. Seguiremos trabajando con responsabilidad y con tesón intentando llevar el nombre de Rioja y de España a lo más alto», ha señalado el presidente de Marqués de Murrieta, Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga, que destaca que España es el «hogar de algunos de los mejores vinos del mundo».