Azucarera aclara que su fábrica en Jerez «no está cerrada»

Azucarera ha aclarado este jueves que no va a cerrar su fábrica en Jerez de la Frontera (Cádiz) y que continuará su actividad como refinería de crudo «como viene haciendo desde 2008», rechazando de esta manera las declaraciones de COAG Andalucía en las que denunciaba que la empresa iba a «cerrar» generando con ello «un daño» al cultivo de la remolacha.

En un comunicado, Azucarera ha reiterado que la planta de Jerez «no está cerrada» y que esta campaña «continúa operando con normalidad como refinería«, una función que desempeña de forma ininterrumpida desde el año 2008, dando empleo a 218 personas.

En segundo lugar, ha calificado de «falsa» la afirmación hecha por COAG de que Azucarera «vaya a invertir 42 millones de dólares en Paraguay para trasladar parte de su producción a ese país«. A este respecto, ha señalado que »no existe ningún plan de deslocalización ni inversión de ese tipo«.

La empresa azucarera ha lamentado las informaciones vertidas por la asociación agraria, que son «erróneas» y que «generan confusión» entre los agricultores, el sector y la sociedad en general.

Así, ha reiterado su «compromiso» con la transparencia y «el desarrollo sostenible de nuestras operaciones en España».

Cabe recordar que Azucarera anunció en mayo de este año una restructuración de sus operaciones en España, con un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectaba a once empleados de su centro de trabajo de Jerez, la única planta de Andalucía.

La compañía cuenta con tres fábricas molturadoras y un centro envasado en Castilla y León y otra factoría en Jerez, con una plantilla total de 251 trabajadores, 169 indefinidos y 82 fijos discontinuos.

Como trasladó la empresa entonces, la intención era la de «concentrar toda la productividad y producción» del norte del país en la fábrica de Toro (Zamora), llevando al «cierre» a la fábrica de La Bañeza en León.