El atractivo de Jerez en Navidad: «prácticamente lleno» para el inicio de las zambombas

La zambomba es la expresión más genuina de la Navidad en Jerez, una cita tradicional que aúna la convivencia y la participación ciudadana inherentes a estas fiestas para protagonizar un tradición intrínsecamente local que cada vez atrae a más gente de fuera.

El periodo oficial para la celebración de zambombas comienza el próximo viernes 21 de noviembre, fecha en la que Jerez iniciará su campaña navideña con el encendido del alumbrado extraordinario. Precisamente la próxima celebración de las zambombas está generando ya grandes niveles de ocupación en muchos hoteles de esta localidad, por lo que el sector ya califica de «bastante positiva» la ocupación prevista desde el próximo fin de semana de noviembre, el del 22 y 23.

Hoteles casi llenos

Stefaan de Clerck, presidente de la Asociación de Hoteles de la provincia de Cádiz y responsable del grupo Hoteles Andaluces con Encanto (HACE), ha señalado que durante los fines de semana los hoteles ya están «casi llenos» y quedan «muy pocas habitaciones libres», sobre todo en Jerez, que es donde hay más tradición por estos festejos navideños. Por tanto, se espera un gran periodo para el sector turístico.

«Muchos hoteles están haciendo un mínimo de estancia de dos o tres noches porque efectivamente la ocupación está muy alta y lo que se quiere aprovechar es el fin de semana completo«, ha comentado el responsable de HACE.

De hecho, el año pasado por estas fechas los hoteles ya tenían listas de espera para ocupar sus habitaciones debido a la alta demanda de viajeros que querían visitar la ciudad aprovechando la celebración de esta fiesta tradicional de la Navidad de Jerez, que este año celebra el décimo aniversario de la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) por la Junta.

Preguntado sobre la idoneidad de que el periodo oficial de zambombas en Jerez se haya establecido ya en torno a mediados del mes de noviembre, de Clerck ha reconocido que este mes es «complicado y difícil» para el sector hotelero y que esta circunstancia «a mejorar esa ocupación bastante negativa que tenemos en noviembre».