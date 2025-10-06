El VIII Día Internacional del Lomo en Manteca de Vejer ya calienta paladares

El Palacio Provincial de la Diputación de Cádiz ha acogido esta mañana la presentación del cartel oficial del VIII Día Internacional del Lomo en Manteca, una cita consolidada como uno de los grandes referentes gastronómicos y turísticos de Vejer de la Frontera.

En el acto han estado presentes el alcalde de Vejer, Antonio González, el delegado de Cultura, Manuel Jesús Melero, y el portavoz del Gobierno municipal, Francisco Javier González, acompañados por el diputado provincial Javier Vidal, la delegada territorial de Turismo, Tania Barcelona, el coordinador del evento, Benjamín Colsa, así como representantes de las carnicerías de Vejer y de la Venta Pinto.

El próximo 12 de octubre, las Murallas de la Segur se transformarán en un gran escenario culinario donde degustar, adquirir y disfrutar del producto estrella de la gastronomía vejeriega: el lomo en manteca.

Aunque la jornada principal será el domingo 12, las actividades comenzarán el sábado 11 de octubre, con un showcooking a las 20:30 horas en la Plaza de España, donde se realizarán demostraciones en directo con el lomo en manteca como protagonista.

El domingo 12 de octubre, a partir de las 09:00 horas, los mayores de nuestro pueblo ofrecerán el tradicional «Desayuno Típico» con zurrapa en La Plazuela, en colaboración con las carnicerías y panaderías locales.

A las 10:00 horas abrirán los expositores donde estarán concentrados los principales productores y establecimientos del municipio. La jornada contará además con la animación de una charanga popular que recorrerá las calles del casco histórico de 12:00 a 14:00 horas.

Durante toda la semana previa, bares y restaurantes de Vejer ofrecerán platos especiales con el lomo en manteca como ingrediente principal, extendiendo el sabor de esta cita a todo el municipio.

Reconocimientos 'Embajador del lomo'

Este año se entregarán dos reconocimientos 'Embajador del Lomo'. El primero, pendiente de la edición anterior, al cocinero gaditano Leon Griffioen, por su apoyo desde los inicios del evento. El segundo reconocimiento recaerá en el periodista Manuel Martínez, por su labor de difusión y promoción de la gastronomía vejeriega.

Además, el lomo en manteca recorrerá el mundo gracias al sello conmemorativo de la Sociedad Filatélica Gaditana, que incorpora la imagen del cartel oficial de esta edición, obra del artista Fernando Devesa.

Como novedad, el evento contará también con una labor divulgativa en las Escuelas de Hostelería de la provincia, con un programa especial de formación y talleres prácticos en colaboración con Venta Pinto. Las sesiones se desarrollarán en la Escuela de Hostelería y Turismo del Instituto Provincial Fernando Quiñones y en la Escuela de Hostelería La Atalaya.

Vejer vuelve así a rendir homenaje a uno de sus productos más representativos, combinando tradición, gastronomía y promoción turística en una celebración que cada año atrae a miles de visitantes.