Los trabajadores del chiringuito El Arenal: «Es una desgracia, hemos perdido el verano»

C. González González

El Palmar 22/07/2024

Actualizado 23/07/2024 a las 11:19h.

«Fui corriendo a intentar apagar el fuego con la manguera, pero salió una llama enorme y me aparté porque me vi en peligro. Serían las seis de la madrugada cuando di el aviso a los bomberos y la Policía». Ane Rodríguez es el hermano de Jesús, dueño de El Arenal, el chiringuito de El Palmar que ha sufrido un incendio en la madrugada de este lunes 22 de julio. Le despertaron las llamas y pretendió apagarlas, pero el instinto de supervivencia le alejó del fuego.

Jesús Rodríguez está consternado, con los ojos llorosos y atendiendo lo mejor que puede al equipo de la Policía Científica que se ha desplazado hasta el lugar de los hechos.

Su teléfono lleva sonando toda la mañana, pero no ha querido atender a ningún medio de comunicación. «Estoy muy caliente y no quiero decir ninguna barbaridad», aclara a La Voz de Cádiz. Es la una del mediodía y junto al lugar de los hechos, precintado por seguridad, aún quedan restos de madera candentes y humeantes. Los trabajadores de El Arenal miran incrédulos desde fuera. «Es una desgracia, hemos perdido el verano». Hace menos de una semana que tuvieron que reacondicionar el techo por orden del Ayuntamiento de Vejer «gastando un dinero»; el pico del verano acababa de comenzar y esperaban recibir un gran número de clientes gracias a su programación de conciertos, lo que deja «en una situación muy delicada» al equipo humano de este establecimiento.

Dificultades para apagar las llamas

Según los bomberos que han intervenido en la extinción del incendio, el fuego se originó entre la cocina y el 'office' -como se conoce en el mundo de la hostelería al lugar y puesto en el que se ubica el fregadero-, muy cerca de la localización del cuadro eléctrico. «Los bomberos han dicho que es donde empezó el fuego y que se propagó por un agente acelerante», revela uno de los cocineros en el lugar de los hechos.

Los bomberos de Conil se vieron obligados a quitar dos palos que forman parte de una hilera que delimita un aparcamiento público estrenado recientemente para poder acceder a la parte delantera del chiringuito y continuar con las labores de extinción. Según aclaran desde el Ayuntamiento de Vejer son «palos de quita y pon que pueden retirarse fácilmente, ya que no está permitido hormigonarlos».

Por su parte, la Policía Científica no tiene claro «nada». «Se ve que se ha iniciado en la parte de atrás de la cocina pero ahora mismo no podemos decir nada», asegura el agente que está llevando a cabo la investigación 'in situ'.

Respecto a la resolución jurídica de este tipo de sucesos, declara que «depende siempre del análisis que lleven a cabo en laboratorio, donde se envían todas las pruebas e indican si ha habido acelerantes o si se ha producido por terceras personas». Los acelerantes son medios -como, por ejemplo, madera o una bombona de gas- a través de los cuales se puede propagar un fuego.

Habrá que esperar a que avancen las investigaciones para aclarar lo sucedido en El Palmar, que ha amanecido bajo un cielo gris y oliendo a ceniza.