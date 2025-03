Investigan el hallazgo de una 'narcolancha' en Sancti Petri que podría estar relacionada con la muerte de los inmigrantes

La Guardia Civil está investigando el hallazgo de una narcolancha que ha aparecido encallada y abandonada en la zona de los caños de Sancti Petri, en Chiclana, y que podría ser la que se utilizó para trasladar a los inmigrantes que desembarcaron este pasado miércoles. Como se recordará éstos fueron arrojados por la borda a la altura de Camposoto y posteriormente en los esteros, resultando cuatro de ellos fallecidos por ahogamiento.

A este respecto, el subdelegado del Gobierno de Cádiz, José Pacheco, ha avanzado este viernes que se continúa con las pesquisas para dar con los responsables de esta «barbaridad». Pacheco ha insistido que «no quedará impune» y que por ello se está trabajando de manera intensa para poder detenerlos.

Noticia Relacionada Las 'pateras taxi' llegan a la costa de Cádiz, las mafias no descansan M. Almagro En lanchas neumáticas como las del narco donde caben una veintena de personas y en cuestión de minutos; así es el viaje exprés desde África a la orilla gaditana, como el que este lunes desembarcaba en Roche

Esa embarcación -en la que iban varios tripulantes y de las que se utilizan normalmente para alijar- logró huir de la zona. Sin embargo no se ha vuelto a tener noticias. Los autores, que funcionaron como una 'patera taxi', obligaron a las personas que viajaban a bordo a saltar al agua.

En Camposoto lo hicieron a unos veinte metros de la orilla, utilizando las amenazas y a la fuerza, a pesar de que sabían que muchos de estos inmigrantes no saben nadar y que había fuertes corrientes. Finalmente cuatro de ellos no pudieron llegar hasta la orilla y no pudieron ser rescatados con vida. Según fuentes consultadas se trata de cuatro chicos jóvenes de origen magrebí.

Noticia Relacionada Las 'narcogasolineras' toman definitivamente todo el caño de Sancti Petri M. Almagro En los últimos días la actividad de las 'petaqueras', las lanchas que llevan gasolina a las embarcaciones de los narcos, es constante

Según relató una de las personas que ayudó a los que fueron arrojados en Sancti Petri, seis de ellos menores, esta narcolancha era la misma. «Les dijeron que aquí -por los esteros- hacían pie. Pero era un boquete».

Del total de hospitalizados una vez que fueron rescatados y atendidos, dos permanecen ingresados con una evolución favorable en planta después de haber estado de observación de Urgencias, mientras que otros dos, uno en el hospital de Puerto Real y otro en San Carlos, ya han sido dados de alta.