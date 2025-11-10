No hubo insultos de la patronal del Metal a los más radicales del sector durante un conflicto laboral

La Federación de Empresas del Metal de la Provincia de Cádiz (FEMCA) manifiesta su satisfacción por la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Cádiz, que desestima en su totalidad la demanda presentada por la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) contra esta organización empresarial en un procedimiento de tutela de derechos fundamentales.

El fallo, fechado el 31 de octubre de 2025 y firmado por el magistrado D. Óscar Alcalá Mata, concluye que las manifestaciones realizadas por representantes de FEMCA durante el conflicto laboral del verano de 2023 —en el que la CTM convocó una huelga indefinida posteriormente desconvocada— no vulneraron el derecho al honor del sindicato, al haberse producido en un contexto de conflicto laboral real y de interés general, con un evidente perjuicio económico para las empresas del sector. Esa huelga anunciada solo por esta Coordinadora coincidía con uno de los periodos de carga de trabajo en los astilleros.

La sentencia reconoce expresamente como hecho probado los perjuicios sufridos por múltiples empresas de la industria auxiliar del naval —entre ellas compañías integradas en la Asociación de la Industria Auxiliar Naval (IAN) y la propia Navantia— a raíz de la convocatoria de huelga, origen del procedimiento. El juez señala que las expresiones de FEMCA no pueden considerarse ultrajantes ni ofensivas, al formar parte de un debate legítimo y vinculado al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Española.

Durante el juicio, Femca admitió haber realizado dichas manifestaciones, en las que se llegó a calificar de «terrorismo laboral» algunas de las acciones sindicales y defendió que se produjeron «en un escenario en el que son habituales las situaciones de tensión y violencia callejera directamente vinculada al conflicto laboral».

Asimismo, el magistrado subraya que la jurisprudencia aportada por la asesoría jurídica de FEMCA, Alfonso Jiménez Abogados, resulta de plena aplicación al caso, al quedar acreditado que las declaraciones se vertieron «en el contexto de un verdadero conflicto laboral, ante el evidente detrimento y perjuicio para las empresas que conforman la Federación». En consecuencia, se impone priorizar la libertad de expresión de FEMCA frente a las pretensiones del sindicato demandante.

Durante el juicio, FEMCA no negó haber realizado dichas manifestaciones, pero sí defendió que se produjeron en un escenario en el que son habituales las situaciones de tensión y violencia callejera directamente vinculada al conflicto laboral, y siempre con el propósito de denunciar una situación que afectaba gravemente al tejido productivo de la provincia.

Estabilidad y serenidad

Para la Federación, esta resolución judicial corrobora el papel que viene desempeñando en defensa de los intereses de las empresas del metal, no solo del sector naval, sino del conjunto de la industria gaditana. FEMCA considera que el fallo añade estabilidad y serenidad al escenario laboral actual, en un momento en el que el sector afronta una etapa de actividad consolidada: con carga de trabajo garantizada por las principales tractoras de la Bahía de Cádiz y la Bahía de Algeciras, la vigencia del convenio colectivo recientemente firmado y la actualización salarial conforme al IPC, factores que refuerzan la competitividad y la confianza inversora.

«Esta sentencia reafirma la legitimidad de la defensa de los intereses empresariales y la necesidad de preservar un clima de respeto y diálogo en las relaciones laborales», ha subrayado el secretario general de FEMCA, quien ha destacado que «la madurez demostrada por el conjunto del sector debe servir ahora para mirar al futuro con estabilidad, atraer inversión y generar más empleo y oportunidades en la industria del metal de la provincia».

FEMCA reitera su compromiso con el diálogo social, la cooperación institucional y la mejora del clima laboral, convencida de que solo a través de la responsabilidad compartida entre empresas, trabajadores y administraciones podrá consolidarse un futuro industrial sólido y sostenible para la provincia de Cádiz.