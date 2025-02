Indignación y preocupación en la patronal de Cádiz por la reducción de la jornada laboral

LABORAL

El objetivo es que entre en vigor en verano

El objetivo de Trabajo es que la norma esté publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del verano para que las empresas puedan tener unos meses de adaptación, pues, según lo acordado, los convenios colectivos que tengan más de 37,5 horas semanales de jornada en promedio anual tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptarse a la jornada máxima de 37,5 horas. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha reiterado que esta medida tendría que formar parte del diálogo social y no del «monólogo social». Insistió en que tendrá un coste de 23.500 millones de euros para las empresas y generará problemas de organización del trabajo. «Lo que va a pasar es que no se va a contratar más gente, se reducirán horarios y se subirán precios», afirmó. Garamendi recalcó que trasladará todos estos argumentos a los grupos parlamentarios cuando se inicie la tramitación de la norma en el Congreso, previsiblemente a finales de mes. El texto debe emprender ahora una dura negociación parlamentaria en la que el Gobierno no tiene todos los apoyos y su aprobación se complica. El PNV no ha mostrado sus cartas, Vox se opone frontalmente y PP y Junts se expresan de forma crítica aunque no han clarificado su postura. En concreto, Junts avisó el pasado lunes al Gobierno de que no puede garantizar su apoyo y la vicepresidenta ha lanzado guiños claros a la formación, afirmando que quiere encontrarse con los representantes de los partidos catalanes.