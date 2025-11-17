Importante oferta de empleo en los astilleros gaditanos con contratos indefinidos

La empresa pública Navantia ha publicado este lunes una importante oferta de empleo para cubrir plaza en los astilleros gaditanos. Se trata de 61 nuevas plazas tanto para titulados superiores, graduados o personal con cursos de formación en distintas áreas como la de prevenciçón de riesgos laborales.

Las plazas, cuyos detalles podrán consultarse en el Portal de Empleo de Navantia, corresponden tanto al área de Sistemas de defensa como al Negocio de Corbetas y Buques de Acción Marítima y se concentran en los astilleros de San Fernando y Puerto Real.

En línea con la apuesta de la compañía por la innovación y la tecnología y por la digitalización y actualización de procesos productivos en los nuevos talleres 5.0, los puestos ofertados corresponden a ámbitos como ingeniería, producción, electrónica o calidad, entre otros, y el contrato es indefinido.

Además de este anuncio, Navantia ya lanzó otras convocatorias de plazas para Puerto Real dirigidas a operarios y técnicos superiores que se encuentran en diferentes procesos, con lo que las plazas publicadas en las últimas semanas para este centro suman más de un centenar.

No hay que olvidar que la carga de trabajo que se avecina en las factorías de las Bahía de Cádiz es muy importante a raíz de los últimos encargos de la Armada española. Así, el astillero de San Fernando se encuentra inmerso en estos momentos en la obra de tres corbetas para la Marina saudí y ultima la construcción de u patrullero para Marruecos. La factoría isleña tiene asignada también la obra de dos buques hidrográficos para la Armada y será el epicentro de la construcción del BAM AGI, destinado a la guerra cibernética. Este buque será altamente tecnológico y su diseño es uno de los retos de la Unidad de Sistemas del astillero de San Fernando.

Por lo que respecta a la planta de Puerto Real, tienen asignada la construcción de los dos nuevos BAM de la Armada, que completarán la segunda fase y, además, participará activamente en la construcción de los tres buques logísticos para la Royal Navy inglesa.