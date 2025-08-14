Identifican al piloto de una avioneta que sobrevoló el área restringida durante las Carreras de Caballos

LA VOZ DE CÁDIZ Sanlúcar 14/08/2025

La Guardia Civil de Cádiz ha identificado al piloto de una avioneta que el pasado 7 de agosto irrumpió en la zona de restricción aérea sobrevolando las Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda, que se estaban desarrollando en esa jornada.

En una nota, el Instituto Armado ha explicado que los hechos se produjeron sobre las 21,00 horas durante la cuarta y última carrera de ese día, cuando agentes pertenecientes a la Policía Especialista en Gestión Aeronáutica y de Seguridad Operacional (Equipo Pegaso) detectaron la presencia de una avioneta comercial sobrevolando la zona restringida mientras realizaban sus labores de seguridad, prevención y protección del espacio aéreo.

La aeronave sobrevoló por debajo de la altura permitida por los cajones de salida de caballos en plena carrera y sobre miles de espectadores que se encontraban en la playa disfrutando del evento.

Ante una posible colisión inminente de los drones del Equipo Pegaso con la avioneta, los agentes se vieron obligados a tener que maniobrar y bajar los drones de manera brusca para evitar un choque fortuito.

La Guardia Civil ha subrayado «la pericia» de agentes, que fue «fundamental» para controlar la situación ya que, durante el transcurso de la carrera que se estaba celebrando en ese momento, se encontraban miles de espectadores, aumentando con ello el riesgo de que pudiera producirse algún accidente entre el público.

Minutos más tarde se organizó un dispositivo para la identificación del piloto, coordinado con la Torre de control del tráfico aéreo del Aeropuerto de Jerez de la Frontera. Esta actuación permitió la localización e identificación del mismo y de la aeronave que habían realizado el vuelo sin permiso de la autoridad competente y burlando las medidas de seguridad.

Después, el piloto identificado manifestó a los guardias civiles que accedió a la zona de exclusión aérea para un paseo a una pareja de turistas.

El equipo Pegaso de la Guardia Civil de Cádiz procedió a su denuncia por una posible infracción administrativa a la LO de Seguridad Ciudadana 4/2015 en concordancia con la Ley 21/2023 de Seguridad aérea.

Esto hechos han sido puestos en conocimiento de la autoridad competente por sobrevolar un dron en zona temporal restringida sin autorización.

Por parte de la Guardia Civil se ha recordado que todo aquel piloto de cualquier tipo de aeronave debe consultar, previamente al vuelo, la restricción aérea que haya establecida en ese momento y que le pueda afectar, en la página Enaire de gestión de la navegación aérea en España.