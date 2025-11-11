Provincia de Cádiz
Guía de zambombas en Cádiz 2025: localidades y fechas para no perderte nada esta Navidad
La provincia entera late al son de las zambombas. Aquí tienes el calendario del casi medio centenar que organizan las peñas flamencas gaditanas del 29 de noviembre al 23 de diciembre
Cádiz
El sonido de las palmas, las guitarras y los villancicos ya anuncia la llegada de la Navidad más gaditana. Las zambombas flamencas, una de las tradiciones más queridas y auténticas de la provincia de Cádiz, vuelven a llenar de compás y alegría cada rincón, desde la Sierra hasta la Bahía.
Entre finales de noviembre y los días previos a Nochebuena, peñas, asociaciones y colectivos flamencos celebran estos encuentros únicos donde la música, la convivencia y el sentimiento andaluz se funden en torno al fuego y al son de los villancicos tradicionales.
Este año el programa que organizan las peñas flamencas de la provincia de Cádiz 'Navidad Flamenca en la Provincia de Cádiz – Zambombas 2025', recorrerá 29 municipios con 47 actuaciones del 29 de noviembre al 23 de diciembre.
Guía de zambombas en la provincia de Cádiz 2025 organizadas por las peñas flamencas
Si no quieres perderte ninguna cita, aquí tienes la guía completa de zambombas en la provincia de Cádiz 2025, ordenadas por fecha y localidad, con todas las actuaciones programadas en Jerez, Cádiz, San Fernando, Arcos, Conil, Chiclana, Sanlúcar y muchos más municipios. Una ruta imprescindible para vivir el flamenco más navideño y disfrutar de una costumbre reconocida como Bien de Interés Cultural y símbolo de identidad gaditana.
-29 de noviembre de 2025
El Puerto de Santa María – Asociación Cultural Amigos del Chumi – 16:00 h | Zambomba: Aromas de Navidad de Macarena de Jerez
San Fernando – Peña Cultural Flamenca Camarón de la Isla / La Fragua Asociación Cultural Flamenca – 21:30 h | Zambomba: Nochebuena Cantaora de José el Berenjeno
Jerez de la Frontera – Peña Flamenca La Zúa – 22:00 h | Zambomba: Coro Tío José de Paula
-5 de diciembre de 2025
Jerez de la Frontera – Asociación Cultural Flamenca Fernando Terremoto – 18:30 h | Zambomba: Aire de los Peña
-6 de diciembre de 2025
Jerez de la Frontera – Peña Flamenca de la Buena Gente – 14:00 h | Zambomba: Las Niñas del Mono
La Línea de la Concepción – Peña Flamenca Cultural Linense – 14:30 h | Zambomba: Aromas de Navidad de Macarena de Jerez
Conil de la Frontera – Asociación Cultural La Guitarra Poética – 16:00 h | Zambomba: La Luz y La Sal
Sanlúcar de Barrameda – Peña Flamenca Encarnación Marín «La Sallago» – 16:00 h | Zambomba: de Manuel Junquera
Vejer de la Frontera / Barbate – Peña Cultural Flamenca Niño Barbate – 18:00 h | Zambomba: Familia Jiménez
Sanlúcar de Barrameda – Peña Cultural Flamenca de Puerto Lucero – 18:30 h | Zambomba: Nochebuena Cantaora de José el Berenjeno
Setenil de las Bodegas – 21:00 h | Zambomba: Coro Calle de San Francisco de Arcos de la Frontera
Jerez de la Frontera – Peña Flamenca La Bulería – 21:30 h | Zambomba: Sabor a Plazuela
-7 de diciembre de 2025
Cádiz – Peña Flamenca Enrique El Mellizo – 16:00 h | Zambomba: La Recogía
El Puerto de Santa María – Peña Flamenca al Alma – 16:00 h Zambomba: de Juan Manuel Moneo|
San Roque / Algeciras – Peña Flamenca Sanroqueña / Sociedad del Cante Grande – 17:00 h | Zambomba: Azúcar, Canela y Clavo
Jerez de la Frontera – Peña Cultural Flamenca Feminista y LGTBI La Lola – 22:30 h | Zambomba: Tamara del Tañé
-12 de diciembre de 2025
Ubrique – Peña Cultural Flamenca / Círculo Flamenco Hermanas Jiménez de la Rosa – 20:00 h | Zambomba: Coro Tío José de Paula
Cádiz – Peña Flamenca La Perla de Cádiz – 22:00 h | Zambomba: Rocío del Corzo
-13 de diciembre de 2025
Los Barrios – Peña Cultural Flamenca Fosforito – 17:00 h | Zambomba: del Niño Manuel
Rota – Tertulia Flamenca Viejo Agujeta – 17:00 h | Zambomba: de Juan Manuel Moneo
Jerez de la Frontera – Asociación Cultural Flamenca Luis de la Pica – 17:00 h | Zambomba: Reyes y Navidad
Medina Sidonia – Peña Flamenca Juanito Berrocal – 18:00 h | Zambomba: Jesule del Puerto
Jerez de la Frontera – Tertulia Flamenca Pepe Alconchel – 18:30 h | Zambomba: de Paco León
La Barca de la Florida – Peña Cultural Flamenca – 19:00 h | Zambomba: Sones de Navidad
Jerez de la Frontera – Peña Cultural Flamenca Amigos de Estella – 19:00 h | Zambomba: Coro de Campanilleros del Chato La Isla
Jerez de la Frontera – Peña Flamenca El Pescaero – 20:00 h | Zambomba: La Recogía
Chiclana de la Frontera – Peña Flamenca Chiclanera – 21:30 h | Zambomba: De Jerez a los Puertos, con Aroa Cala
Alcalá del Valle – Peña Cultural Flamenca Frasquito el Rubio – 21:30 h | Zambomba: de Juan Manuel Moneo
-14 de diciembre de 2025
San Fernando – Peña Cultural Flamenca Chato de la Isla – 14:00 h | Zambomba: Toma Castaña
El Puerto de Santa María – Tertulia Flamenca Tomás El Nitri – 15:30 h | Zambomba: Un Canto a la Navidad
-19 de diciembre de 2025
Guadalcacín (Jerez) – Peña Flamenca El Perro de Paterna – 21:00 h | Zambomba: La Luz y La Sal
Chipiona – Peña Cultural Flamenca José Mercé – 21:00 h | Zambomba: Camino de la Navidad Jerezana
Trebujena – Peña Flamenca La Trilla – 21:00 h | Zambomba: Navidad de Ismael Heredia
Espera – Asociación Cultural Aires de Espera – 22:00 h | Zambomba: La Nochebuena de Abraham el Zambo
-20 de diciembre de 2025
Puerto Real – Peña Flamenca Canalejas de Puerto Real – 15:00 h | Zambomba: Eva del Cristo
Arcos de la Frontera – Tertulia Flamenca Cultural Arcense – 17:00 h | Zambomba: Coro Calle de San Francisco de Arcos de la Frontera
Arcos de la Frontera – Peña Cultural Flamenca de Arcos – 18:00 h | Zambomba: Jerezana
Olvera – Peña Cultural Flamenca Enrique Orozco – 18:00 h | Zambomba: Gaditana
Jerez de la Frontera – Peña Flamenca Tío José de Paula – 18:00 h | Zambomba: de Manuel Junquera
Bornos – Peña Cultural Flamenca La Alegría de Bornos – 18:30 h | Zambomba: Soniquete por Navidad
Jerez de la Frontera – Centro Cultural Flamenco Don Antonio Chacón – 20:00 h | Zambomba: Ali de la Tota y su gente
Paterna de la Ribera – Peña Cultural Flamenca La Petenera – 20:00 h | Zambomba: La Luz y La Sal
Prado del Rey – 20:30 h | Zambomba: La Recogía
Jerez de la Frontera – Peña Flamenca Los Cernícalos – 21:00 h | Zambomba: Grupo Alba |
-21 de diciembre de 2025
Cádiz – Peña Flamenca Juanito Villar – 13:30 h | Zambomba: Jesule del Puerto y su gente
Guadiaro (San Roque) – Peña Cultural Flamenca Valle del Guadiaro – 16:30 h | Zambomba: Un Canto a la Navidad
-23 de diciembre de 2025
Algodonales – Peña Flamenca Valeriano Bernal – 19:00 h | Zambomba: Azúcar, Canela y Clavo
Desde las peñas flamencas de Jerez hasta los rincones con más duende de San Fernando, Arcos, Sanlúcar o Chiclana, las zambombas son el latido popular de la Navidad andaluza. Consulta aquí las fechas y localidades, y vive la magia de la Navidad más flamenca, donde el calor de las coplas, el sonido de la zambomba y la emoción compartida hacen de Cádiz el corazón musical de diciembre.
