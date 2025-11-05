Granizada histórica en Jédula y chubascos aislados en el resto de la provincia de Cádiz

Los pronósticos meteorológicos se han cumplido en Jédula, donde se ha registrado una granizada histórica que ha dejado sorprendidos a los habitantes de la localidad.

Según reportes de MeteoCádiz, el granizo ha caído con una intensidad inusual, alcanzando tamaños nunca antes vistos en esta zona, lo que ha causado gran expectación en las redes sociales.

El temporal también ha dejado huella en localidades de la Campiña jerezana y en la zona de Arcos de la Frontera, donde las precipitaciones y viento se han hecho sentir con fuerza.

A pesar de la fuerza del temporal en Jédula y algunas áreas cercanas, el resto de la provincia de Cádiz ha experimentado un clima más tranquilo, con lluvias leves y chaparrones aislados en otras localidades, sin mayores alteraciones en el día a día.

La capital gaditana, por ejemplo, ha registrado cielos cubiertos, truenos y algunas lluvias dispersas, pero sin la intensidad de las tormentas en las zonas interiores.

El aviso de alerta naranja emitido por AEMET sigue activo hasta las 22:00 horas de este miércoles para las zonas más afectadas por el temporal, con vientos de hasta 70 km/h y riesgo de más tormentas eléctricas en las próximas horas.