El Gobierno pide «prudencia» sobre las causas del incendio de Tarifa: «Todas las hipótesis están abiertas»

LA VOZ DE CÁDIZ Tarifa 13/08/2025 a las 10:50h.

El delegado del Gobierno en Andalucía en funciones, Francisco Toscano, ha pedido este miércoles «prudencia» sobre las causas del incendio declarado el pasado lunes en el Paraje Sierra de la Plata, en Tarifa, y «no aventurar ningún tipo de hipótesis que pudiera incluso afectar a la propia investigación».

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Toscano ha destacado la «lealtad institucional» que ha marcado el trabajo de las administraciones en las tareas de extinción del fuego en Tarifa, el segundo registrado en esta zona en este mes de agosto. «El Gobierno de España ha puesto todos sus medios materiales y humanos para colaborar en la extinción», ha subrayado el también subdelegado del Gobierno en Sevilla.

Preguntado sobre las causas --la Junta de Andalucía ha apuntado a la posibilidad de que haya sido provocado--, el delegado en funciones ha remarcado que «es esencial la prudencia». «La Guardia Civil, que es quien está dirigiendo la investigación, nos traslada que están todas las hipótesis abiertas; es decir, que puede ser una cuestión accidental, provocada, fortuita... Aventurar cualquier hipótesis creo que que es arriesgado».

Sí ha reconocido Francisco Toscano que de lo que hay «certeza» es de que en el «pequeño incendio» localizado en Los Caños de Meca «sí hubo una participación humana. No sabemos todavía si fortuita, imprudente o voluntaria porque la persona está siendo atendida en un centro hospitalario y está en calidad de investigado». «Pero en el caso de Zahara quiero ser muy claro: la Guardia Civil transmite que están todas las hipótesis abiertas«, ha apostillado.

El servicio de extinción de incendios Infoca mantiene en el paraje Sierra de la Plata, donde el incendio está ya estabilizado y en fase de preemergencia situación operativa 0, cinco autobombas, una unidad médica, cinco grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y tres técnicos de extinción, encargado y de medio ambiente, respectivamente.

El pueblo de Zahara de los Atunes, entidad local autónoma de Barbate (Cádiz), se ha volcado con las personas que tuvieron que ser desalojadas el lunes de sus viviendas y hoteles por el incendio en el paraje Sierra de la Plata en Tarifa, una ola de solidaridad en una jornada llena de nervios e incertidumbre para los afectados.