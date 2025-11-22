El Gobierno se desentiende del conflicto laboral en la Base Naval de Rota

El Gobierno ha respondido a las preocupaciones sobre las condiciones laborales de los empleados españoles en el aeropuerto de la Base Naval de Rota, aclarando que no existe vínculo directo entre los trabajadores y las Fuerzas Armadas de EE.UU. ni con el Ministerio de Defensa español. Según la respuesta oficial, la relación laboral es exclusivamente con la empresa contratista, Versar Global Solutions Aircraft Services (antes conocida como Louis Berger).

En su respuesta a una pregunta registrada por el Partido Popular en el Congreso, el Ejecutivo ha asegurado que el Ministerio de Defensa no tiene competencias para intervenir en cuestiones laborales relacionadas con estos trabajadores. «El Ministerio de Defensa carece de competencias para involucrarse en el proceso de negociación colectiva, en situaciones de conflicto laboral o en relación con medidas disciplinarias o despidos adoptados en ese ámbito laboral», se recoge en el escrito.

Respecto a la seguridad de las instalaciones de la Base Naval, utilizadas exclusivamente por las Fuerzas Armadas estadounidenses, el Gobierno ha indicado que no ha habido informes de problemas de seguridad o fallos en el funcionamiento de las instalaciones debido a la situación laboral de los empleados.

Por último, ha añadido que las competencias en materia de ejecución de la legislación laboral en el conflicto de referencia «las ostenta la Junta de Andalucía» y, por lo tanto, «es a los órganos dependientes de dicha comunidad autónoma a los que corresponde ejercer las funciones que en cada caso proceda en relación con dicho conflicto».

