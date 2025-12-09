El Gobierno autoriza una nueva residencia logística de la Armada en Rota por 14 millones

El Consejo de Ministros ha autorizado la adjudicación del contrato de obras para la construcción de la nueva residencia logística de la Armada y la urbanización de su entorno en la Base Naval de Rota, en Cádiz, con un presupuesto estimado de 13.909.090,91 euros y un plazo de ejecución previsto de 24 meses.

Según se recoge en las referencias del Consejo de Gobierno, el déficit actual de alojamiento en la Base Naval afecta tanto a la operatividad de la Armada como a la calidad de vida de su personal.

Déficit de alojamiento en Rota

El Ejecutivo señala que «la construcción de un nuevo edificio de residencia logística es una necesidad prioritaria», motivada por el incremento sostenido de la demanda, las limitaciones de las infraestructuras existentes, el aumento de efectivos de las Fuerzas Armadas y la importancia estratégica de la Base Naval.

De esta forma, el Gobierno considera «imprescindible» ampliar la capacidad con una nueva instalación que cubra la creciente demanda y permita descongestionar las residencias existentes.