El gigante del mar 'Star of the Seas' se estrena en Cádiz con una parada técnica

El impresionante Star of the Seas, atracado en el muelle comercial del astillero de Cádiz

La Bahía de Cádiz ha recibido este jueves por la tarde a uno de los colosos del mar. Se trata del crucero 'Star of the Seas', propiedad de la Royal Caribbean. Este barco, junto con el 'Icon of the Seas', también de la Royal, es el segundo crucero más grande del mundo. El barco en cuestión viaja solo con la tripulación a bordo, procedente del astillero finlandés de Meyer Turku, donde se acaba de terminar su construcción. La obra arrancó en 2023.

La escala en Cádiz es puramente logística. El crucero ha atracado en el muelle comercial de Navantia-Cadiz para repostar y emprender pasado mañana su viaje hasta Florida. El debut del nuevo barco de la Royal está previsto para el próximo mes de en agosto y saldrá de Puerto Cañaveral (Orlando), Florida. Como se recordará, la naviera había contratado los servicios del astillero gaditano en julio para obras de ajuste en el crucero. Su navegación desde Finlandia a Cádiz ha sido una prueba técnica para comprobar la capacidad de respuesta de esta ciudad flotante. Sin embargo, el anuncio de las movilizaciones del sector del metal en Cádiz y la posterior huelga obligaron a la dirección de Royal Caribbean a cambiar de planes y utilizar el astillero gaditano solo como punto de repostaje antes de emprender la ruta hacia Estados Unidos. Será en Orlando donde embarquen los primeros pasajeros de este imponente crucero.

El 'Star of the Seas' es un crucero de la clase Icon de Royal Caribbean. Destaca por su capacidad para albergar a 7.600 pasajeros en 2.805 camarotes, muchos de ellos con balcón. Ofrece ocho barrios temáticos, incluyendo Surfside para familias y The Hideaway con una piscina infinita para adultos. Además, cuenta con el parque acuático más grande en alta mar, Category 6, y la piscina Royal Bay, la más grande en un barco. Cuenta con una manga de 66 metros y una eslora de 364 metros, unos metros menos que el Icon of the Seas. Este crucero cuenta con 20 cubiertasNavantia y Royal Caribbean renovaron el pasado abril su acuerdo marco estratégico, fortaleciendo la larga relación entre ambas compañías y estableciendo las bases para futuros proyectos de modernización y revitalización. La relación entre Navantia y Royal Caribbean se remonta a 2012, cuando Navantia revitalizó con éxito dos barcos de Royal Caribbean en el astillero de Reparaciones Cádiz. Desde entonces, 45 cruceros de la compañía de vacaciones han sido renovados en el astillero español, reforzando su posición como líder en la industria de reparación y revitalización de cruceros.

Más temas:

Finlandia

Cádiz

Navantia