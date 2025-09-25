La gaditana que ganó MasterChef revela su truco para que las papas con chocos queden perfectas: «¡Te quitan el sentido!»

Las papas con chocos es uno de los platos más tradicionales y propios de la cocina gaditana. Aunque habrá amantes y detractores de esta propuesta, la realidad es que es uno de lo guisos más pretendidos en la provincia. Una receta sencilla pero que requiere cierto conocimiento para que salga en su punto.

María Lo, ganadora de la décima edición de MasterChef, lo tiene claro, es uno de los platos que le encantan y por ello presenta su propuesta para que las papas con chocos queden perfectas.

@marialomchef10 Papas con chocos. Uno de esos guisazos que te quitan el sentio’. Típico de la zona de Cádiz y Huelva, un guiso marinero, hecho con choco o sepia y un buen sofritazo. Yo ya estoy con todas las ganas de platos de cuchara, ¿e o no? Como siempre tenéis toda la receta completo con ingredientes y paso a paso en mi perfil de Instagram With Love & Passion Lo ❤️ ♬ sonido original - María Lo

«Papas con chocos. Uno de esos guisazos que te quitan el sentio'. Típico de la zona de Cádiz y Huelva, un guiso marinero, hecho con choco o sepia y un buen sofritazo. Yo ya estoy con todas las ganas de platos de cuchara, ¿e o no?«.

Más temas:

MasterChef

Cádiz