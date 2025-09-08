Fraude en paquetes turísticos: familias de Cádiz y Sevilla se quedan sin entradas a Disneyland

Hay un centenar de familias afectadas en Cádiz y Sevilla por la estafa

La Voz de Cádiz 08/09/2025

Soñar con vivir la magia de Disneyland forma parte de las ilusiones de muchos niños. Para un grupo de gaditanos ese sueño se convirtió en una pesadilla tras descubrir que los viajes que habían contratado y pagado por adelantado no incluían los servicios prometidos.

Alrededor de un centenar de familias de las provincias de Sevilla y Cádiz se han visto afectadas por una presunta estafa relacionada con un agente de viajes de El Cuervo (Sevilla). Según denuncian, el responsable habría cobrado por adelantado distintos paquetes turísticos sin llegar a contratar parte de los servicios incluidos.

Uno de los afectados, Juan Luis Marroquín, relató a EFE que pagó junto a su pareja un viaje para sus tres hijos menores que incluía estancias en París, entradas a Disneyland y traslados de regreso a España. Sin embargo, al llegar a destino comprobaron que ni los desplazamientos a Disney ni las entradas al parque ni el billete de vuelta habían sido gestionados.

Los afectados aseguran que todos los servicios habían sido abonados previamente y temen que la situación pueda repetirse en otros casos, ya que el número de familias perjudicadas alcanza el centenar entre Sevilla y Cádiz.