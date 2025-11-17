Formación a contrarreloj en Cádiz para atender la fuerte demanda de FP en las empresas

Las compañías tractoras de la industria naval, aeronáutica y offshore de la provincia de Cádiz tienen carga de trabajo asegurada para los próximos años. Por ejemplo, en Puerto Real, Navantia construirá dos nuevos Buques de Acción Marítima (BAM). Se trata de dos nuevos contratos que generarán en torno a 2.000 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos. Además, el comité de empresa demanda la contratación de 200 nuevos trabajadores para asumir toda la carga de trabajo.

No obstante, las grandes empresas están teniendo serios problemas para encontrar personal cualificado en Cádiz. LA VOZ publicó semanas atrás que Dragados Offshore se ha visto obligado a recurrir a mano de obra extranjera para poder cubrir de manera urgente algunos de los encargos de la compañía, como la construcción de la Bolwin4 y la Dolwin 4. La compañía ha contratado a 60 trabajadores de Perú para afrontar las tareas en calderería. El motivo que ha llevado a Dragados Offshore a contratar mano extranjera especializada no es otro que la dificultad que existe en la Bahía de Cádiz para encontrar trabajadores cualificados.

Estas entidades precisan urgentemente perfiles de soldadores, caldereros, tuberos, pintores industriales, electricistas y mecánicos, entre otros. Además, la industria auxiliar del Metal también contratará mano de obra extranjera para cumplir con los encargos. En las últimas semanas ha llegado un grupo de trabajadores de Portugal a la Bahía de Cádiz, a los que sus empresas les está pagando una vivienda para convencerles de que vengan a la provincia ante la falta de trabajadores. Muchos están viviendo en Valdelagrana, en El Puerto.

Las empresas precisan trabajadores con Formación Profesional

Esta falta de trabajadores con FP no es únicamente una realidad en la provincia de Cádiz. La Formación Profesional en España se ha consolidado como una vía educativa de alto impacto, plenamente alineada con las necesidades del mercado laboral. Según datos del Ministerio de Educación, en el curso 2024–2025, cerca de 1,2 millones de estudiantes eligieron esta alternativa formativa, lo que subraya su creciente relevancia en el sistema educativo nacional. Además, la FP es una pasarela directa al empleo: según datos de la Encuesta de Población Activa, la tasa de empleo de titulados de FP en 2024 fue del 72,7% para Grado Medio y del 79,5% para Grado Superior.

Las compañías cada vez demandan a más trabajadores con FP. Un estudio de Adecco certifica que un 46,96% de las ofertas de trabajo analizadas que requieren un nivel de formación específico buscan titulados en Formación Profesional. La demanda de estos perfiles en el mercado laboral español ha aumentado en cinco puntos respecto a 2023. El ascenso en el número de ofertas que requieren titulados en FP contrasta con la importante caída experimentada por el empleo dirigido a titulados universitarios (21,42%), que ha disminuido en seis puntos porcentuales en el último año.

Los trabajos dirigidos a titulados en ciclos formativos de Grado Superior se han incrementado 7,31 puntos, pasando a representar el 33,03% de las vacantes publicadas este último año. Pero las ofertas que requieren titulados en ciclos formativos de Grado Medio se han reducido 2,25 puntos, y pasan a suponer el 13,93% del total.

La mitad encuentra trabajo en menos de un año

La mitad de los titulados en Formación Profesional de la provincia de Cádiz en las ramas de mecánica, electrónica, industria, técnica y construcción logra incorporarse al mercado laboral en el plazo de un año. Según los datos publicados por la Junta, el 50,1% de los graduados de FP encuentra empleo antes de cumplir ese periodo, frente al 42,4% de inserción laboral cuando se considera el conjunto de sectores. En cambio, entre quienes poseen un título de Grado Superior, el porcentaje de empleo al año asciende al 65,1% para tituladores en mecánica electrónica y otra formación técnica, industria y construcción.

En otros ámbitos, la inserción laboral presenta variaciones significativas: en negocios, administración y derecho alcanza el 44,5%; en servicios sociales, el 42,4%; y en el sector servicios, el 40,1%. Los estudios vinculados a agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y veterinaria registran un 37,4%, mientras que las titulaciones de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se sitúan en el 35,5%. En artes, humanidades y lenguas, la inserción desciende hasta el 28,6%.

Cursos de formación naval

El pasado mes de agosto volvieron los cursos de formación del Proyecto Singular del Sector Naval a la provincia de Cádiz, subvencionados por la Junta de Andalucía. Esta formación responde al acuerdo firmado en julio de 2024 por el que la administración regional, la patronal del Metal (Femca) y el Clúster Marítimo Naval de Cádiz unían sus fuerzas para resucitar la formación específica en la provincia. Este tipo de formación se perdió hace diez años por el fraude que se destapó en los cursos que gestionaba la Junta, entonces en manos del PSOE.

Alumnos de Tecnofor Sur Francis Jiménez

Los cursos tienen entre 40 y 80 horas de duración. Tecnofor Sur, empresa situada en las instalaciones del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz recibió la adjudicación del 95% de los planes formativos para el sector naval. Dentro de la oferta formativa, se abordan también otras acciones relacionadas con otras modalidades de soldadura, como son la MAG, MIG, autógena y electrodo revestido, además de cursos de calderería industrial, seguridad en instalaciones eléctricas y logística en entornos industriales 4.0, tubería industrial, inspección de soldaduras, oxicorte y corte con plasma para manejo de chatarra, manejo de carretillas elevadoras, plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP), prevención en trabajos en altura, gestión de residuos industriales y peligrosos, así como prevención de riesgos laborales aplicada a diferentes oficios técnicos.

Esta iniciativa de la Junta cuenta con una inversión de 548.459,40 euros, y el total de acciones formativas programadas es de 137 cursos, que se desarrollará entre 2025 y 2026. Se beneficiarán más de 2.000 alumnos, repartidos en 15 alumnos por cada uno de ellos. Además, los estudiantes podrán tener hacer unas prácticas profesionales en empresas cuando el programa formativo tenga una duración de más de 60 horas, una cuestión demandada por las empresas del sector.

Carga de trabajo para una década en Cádiz

Las compañías tractoras de la provincia de Cádiz tienen una carga de trabajo asegurada para la próxima década. En Navantia San Fernando se comenzó a construir el pasado mes de julio tres nuevas corbetas para la Marina Real Saudí. Recientemente entregó un patrullero para Marruecos. Por otro lado, la pasada semana se dio un paso importante en la construcción de dos nuevos buques hidrográficos con la fase de verificación del diseño, cuya finalidad es comprobar que el diseño de los buques es coherente con los requisitos establecidos. Además, la factoría tiene muchas opciones de construir en el futuro el BAM AGI, un nuevo tipo de buque tecnológico.

En Puerto Real, el astillero comenzó a construir en diciembre de 2024 el nuevo Buque de Acción Marítima de Intervención Subacuática (BAM-IS) para la Armada. Además se ha anunciado la construcción de dos nuevas BAM que comenzarán próximamente. En el astillero de Cádiz, continúa con una alta carga de trabajo con la reparación de barcos.

En Dragados, la compañía trabaja en el montaje de las plataformas Dolwin4 y Bolwin4, y en Airbus Cádiz, tras la fusión de las factorías de Puerto Real y El Puerto, fabrica el estabilizador horizontal del A-350, el estabilizador horizontal del A-330, timones de cola vertical del A-320, piezas del A-330, largueros del A-350 y forraje en fibra de carbono del cono de cola y la panza del A-350.