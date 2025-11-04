Expectación en las almadrabas ante una subida de cuotas de pesca para la campaña de 2026

El ciclo de la vida de las cuatro almadrabas gaditanas (Barbate, Conil, Tarifa y Zahara) se reactiva tras el final de la temporada el pasado junio en Conil, donde tuvo lugar la última 'levantá' del año. Ahora el sector se prepara para afrontar la campaña de 2026 y todos los ojos están puestos en el organismo que regula a nivel mundial esta pesca y la conservación de la especie. En esta ocasión, el cónclave pesquero del ICCAT (Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico ) tendrá lugar a partir del 17 e noviembre en Sevilla y de esta reunión saldrá la nueva cuota de pesca de las almadrabas gaditanas.

Las expectativas son grandes y se espera un incremento de entre el 10% y el 20%. Se trata de una esperanza y de un deseo más que de una realidad tangible.

La ICCAT, cerró en 2022 el debate sobre el aumento de cuotas en su reunión anual, celebrada entonces en Vila do Lobo (Portugal), advirtiendo de que la cuota se mantendría invariable hasta 2025. Es decir, las cuatro almadrabas mantendrían una cuota general de 1.643 toneladas de pesca, lo que supuso un incremento del 10%, con respecto a 2022. Esta cifra se ha repetido en los tres últimos años. El responsable de la almadraba de Barbate, Pedro Muñoz, que comercializa su producción bajo el nombre de Petaca Chico, destaca que «no se sabe qué ocurrirá en la reunión de Sevilla, aunque hay confianza en un aumento después de tres años de cuota congelada».

Sin embargo, nunca llueve a gusto de todos. Algunos empresarios reconocen que un aumento importante de cuota llevaría implícito una bajada de precios y es conveniente analizar este dato y ver la situación del mercado de Japón, principal destino de las exportaciones de atún rojo de Cádiz. La cuota que se defina será para tres años.

En el nuevo el encuentro de la ICCAT se abordarán temas de gran importancia para el sector pesquero español como la fijación de nuevas cuotas de captura del atún rojo para el trienio 2026-2028.

ICCAT es una Organización Regional de Ordenación Pesquera (OROP), establecida en 1966 y responsable de la conservación de los túnidos y especies afines en el océano Atlántico y mares adyacentes con sede en Madrid. Su principal objetivo es conservar y gestionar las poblaciones de atunes y especies similares, incluidas algunas especies de tiburones, a través de la recolección y análisis de datos científicos sobre las pesquerías. También se encarga del establecimiento de cuotas de captura para asegurar la sostenibilidad y la cooperación internacional entre sus socios. Está compuesta por 53 partes contratantes, entre otras, la Unión Europea.

España pertenece a esta organización desde 1969. Su papel es clave para el sector porque en su seno se acuerdan medidas que afectan a todos aquellos buques que capturan atún rojo, atún blanco, túnidos tropicales, pez espada, tintorera y pequeños túnidos en aguas del océano Atlántico y del mar Mediterráneo. La última reunión ordinaria que tuvo lugar en España fue en 2019 y se celebró en Palma de Mallorca.