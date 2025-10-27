La estación de Cercanías de Puerto Real tendrá mejoras tras años de abandono por parte de Renfe

Renfe actuará, tras años de abandono, en la estación de Cercanías de Puerto Real. El Consistorio ha informado que el delegado de Ciudad Sostenible, José Antonio Montilla, ha mantenido una reunión con Jesús Santos Lozano, Jefe de Línea del Núcleo de Cercanías de Cádiz con el objetivo de concretar las actuaciones que la empresa llevará a cabo en los próximos meses para mejorar el estado de las infraestructuras ferroviarias del municipio.

Estación de Cercanías en Puerto Real Francis Jiménez

«Hemos cumplido con nuestra obligación de trasladar las necesidades de mejora que reivindica la ciudadanía de Puerto Real, y nos alegramos de haber recibido buenas respuestas», ha señalado Montilla.

Días atrás, LA VOZ DE CÁDIZ publicó un artículo en el que se detallaban las numerosas deficiencias de esta estación de tren. Los ascensores llevan meses sin funcionar y las escaleras mecánicas sufren averías constantes, lo que convierte la estación en un lugar inaccesible para las personas con movilidad reducida que desean viajar a Jerez o Sevilla, ya que la única forma de acceder al andén es mediante las escaleras. Además, desde la apertura de la estación, tanto la ventanilla de atención al cliente como los aseos permanecen cerrados de forma permanente.

«Ascensor vía 1 de la estación de Puerto Real, se encuentra fuera de servicio. Estación inaccesible para personas con movilidad reducida en trayectos con dirección Jerez/Sevilla. Para más información contacten con el tlf. 856 170 290. Disculpen las molestias», es el mensaje que aparece en la web de Renfe.

Este medio recogió el testimonio de Ana Vanesa Feria, una mujer de Puerto Real, que usa un andador y que hace varias semanas vivió una situación dramática, ya que cuando volvía en un Cercanías desde Cádiz a La Villa, un operario de Renfe le comunicó que no podría salir de la estación ya que el ascensor estaba estropeado y no funcionaban las escaleras mecánicas, por lo que la única opción que le daban era que se bajara en la estación de El Puerto, que allí hiciera un cambio de andén y que volviera a Puerto Real en otro tren. Finalmente, gracias a la ayuda de otros viajeros, Ana Vanesa pudo subir por las escaleras a pie, pero al día siguiente «tuve que estar en la cama del dolor que tenía».

Las actuaciones de Renfe en Puerto Real

Entre las primeras intervenciones previstas se encuentran la sustitución de las escaleras mecánicas, que se acometerán en 2026, la reparación del ascensor y un refuerzo de la iluminación, que se efectuará antes de que acabe el año. Además, la compañía trabaja en un proyecto de remodelación integral que incluirá: mejoras de accesibilidad, renovación de fachada y pintado, instalación de iluminación LED y sustitución de ascensores.

Las actuaciones también se extenderán a la estación de Las Aletas, donde se llevará a cabo la reparación urgente del asfaltado exterior y la elaboración de un plan de reforma para mejorar el alumbrado interior y exterior, aumentando la eficiencia energética.