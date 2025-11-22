Se encuentra en plena sierra y es uno de los tesoros de la provincia: así es el pequeño pueblo de Cádiz que pocos conocen

En la provincia de Cádiz es posible encontrar un gran número de pueblos que son ideales para una escapada de fin de semana. Destinos rurales que cuentan con un encanto y una belleza única y que, además, se encuentran rodeados de entornos naturales maravillosos. Es el caso de un pequeño pueblo que mucha gente desconoce y está considerado como uno de los grandes tesoros de la provincia.

Se trata de Benaocaz, un municipio de unos 700 habitantes que se encuentra en pleno Parque Natural de Grazalema. El pueblo, además, forma parte de la ruta de los pueblos blancos de Cádiz, uno de los reclamos turísticos más importantes de la provincia. Por eso es un municipio de gran interés que ofrece numerosos atractivos para sus visitantes.

Así es Benaocaz: desde su patrimonio hasta su gastronomía

La localidad de Benaocaz se encuentra situada justo a los pies de un sistema montañoso de la Sierra del Endrinal, dentro de la Sierra de Grazalema. Una de sus características más destacadas son sus casas blancas encaladas que le dan un aspecto muy pintoresco, además de contar con calles estrechas y empedradas.

En cuanto a su patrimonio, Benaocaz cuenta con varios lugares de gran interés que mezclan historia, cultura y belleza. Es el caso del barrio Nazarí, el Castillo de Aznalmara declarado bien de interés cultural, la calzada romana, la parroquia de San Pedro, la ermita de San Blas o la playa del ayuntamiento.

Restos del castillo de Aznalmara turismo de cádiz

Benaocaz, además, es un gran destino para los amantes de la gastronomía. El pueblo cuenta con una industria cárnica de gran importancia y es un lugar ideal para disfrutar de chacinas, embutidos y carnes en general, tanto de cerdo como de animales de caza mayor y menor.

Su maravilloso entorno natural

Otra característica muy destacada de Benaocaz es su maravilloso entorno natural. Al estar en plena Sierra de Grazalema, el municipio se encuentra rodeado de espacios naturales y cordilleras montañosas. Paisajes de gran belleza que se pueden observar desde varios puntos y miradores del municipio.

Imagen de las impresionantes vistas que ofrece Benaocaz el pantera

Son algunos de los encantos de este pequeño pueblo donde es posible disfrutar de una experiencia única gracias a su patrimonio, su encanto y su belleza. Un destino muy recomendable para todos aquellos que estén buscando un lugar ideal para escapar del mundo en plena sierra de Cádiz.