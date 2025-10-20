Redes Sociales

El emotivo momento que hizo llorar a Mariló Montero durante la boda de su hijo Alberto Herrera: «Nunca va a faltarle el cariño a mi madre«

La boda se celebró este sábado en Sanlúcar de Barrameda

El emotivo momento que hizo llorar a Mariló Montero durante la boda de su hijo Alberto Herrera: «Nunca va a faltarle el cariño a mi madre«

L. V.

Cádiz

Alberto Herrera y Blanca Llandres se dieron el 'Sí, quiero' en en la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad, de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, rodeados de todos sus seres queridos. La pareja inició su relación sentimental en 2023, pero salió a la luz pública hace tan solo unos meses cuando también llegó el anuncio del embarazo de Blanca.

El padre, Carlos Herrera, llegaba a la Basílica muy emocionado y feliz por poder celebrar este día. Lo hacía acompañado por su mujer, Pepa Gea. Minutos más tarde, Alberto hacía su aparición acompañado por su madre, Mariló Montero.

@vanitatis 🥹 Uno de los momentos más emocionantes: Alberto Herrera y Blanca Llandres, junto a sus madres, no pueden evitar las lágrimas al escuchar “Nunca va a faltarle el cariño a mi madre” junto a ellas.  📹 Nicolás Montenegro  #albertoherrera #boda #famosostiktok #salseoentiktok #wedding #bodas ♬ sonido original - vanitatis.com

Precisamente ella, la madre del novio pasaba uno de los momentos más emotivos durante la celebración una vez que su hijo ya había dado el 'Sí quiero'. Y es que, tanto Alberto como Blanca quisieron tener un emotivo detalle con sus madres. Blanca Llandres es hija de Nieves Parejo Zabala, presidenta de la Fundación Alalá. Ella y Mariló Montero subieron al escenario mientras el dúo 'Mi hermano' formado por Marcos y Jaime Soto cantaba un tema dedicado a las madres: «Nunca va a faltarle cariño a mi madre». Ese instante arrancó las lágrimas de Mariló Montero emocionada junto a su hijo.

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app