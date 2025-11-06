Sportech City encara su aprobación definitiva en el Pleno portuense

El Pleno municipal portuense someterá este viernes a aprobación definitiva el convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y la sociedad Sport City Cádiz S.L., destinado a impulsar el desarrollo de los suelos de la Vega de los Pérez, paso clave para la implantación en la ciudad del proyecto denominado Ciudad Tecnológica del Deporte (Sportech City).

La propuesta llega a la sesión ordinaria tras haber recibido el visto bueno inicial el pasado mes de junio. Entonces, el documento fue aprobado con el rechazo de Izquierda Unida y la abstención del resto de los grupos de la oposición. Con esta nueva votación, el Gobierno local busca culminar la tramitación del acuerdo que servirá de base para las siguientes herramientas urbanísticas vinculadas al proyecto.

El convenio fija el marco de colaboración entre el Ayuntamiento de El Puerto y la promotora para transformar unos terrenos actualmente calificados como rústicos de especial protección. Su desarrollo requerirá, en primer lugar, una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente y, posteriormente, la aprobación de un plan parcial que ordene la actuación y permita reclasificar el suelo como rústico común.

La empresa promotora ha iniciado, además, los trámites para que Sportech City sea declarado proyecto de interés estratégico por la Junta de Andalucía, con el objetivo de acogerse a la aceleradora de proyectos del Gobierno autonómico y agilizar los plazos administrativos.

Durante el debate plenario de junio, la concejal de Urbanismo, Danuxia Enciso, subrayó que el convenio constituye un acuerdo preparatorio que establece compromisos y directrices para las siguientes fases de la tramitación. Entre dichos compromisos figura la mejora de los accesos al futuro complejo, con actuaciones como la creación de un apeadero y un paso elevado, aspectos que aún deberán definirse y concretar quién asumirá la financiación correspondiente.

Sportech City plantea el desarrollo de un complejo deportivo y de ocio de referencia internacional, articulado en torno a un gran centro multiusos con capacidad aproximada para 40.000 asistentes. La propuesta incluye instalaciones deportivas de alto rendimiento, una academia con residencia para jóvenes talentos, espacios de entretenimiento y diversos servicios orientados a convertir el recinto en sede de competiciones, espectáculos musicales, ferias sectoriales y congresos de gran formato.

La inversión prevista supera los 120 millones de euros. Para financiar el proyecto, el Cádiz C.F. ha impulsado la salida a bolsa en Nueva York de Nomadar, su filial tecnológica. El toque de campana en Wall Street se produjo el pasado viernes y contó con la presencia del alcalde, Germán Beardo, que además es cuarto vicepresidente de la Diputación de Cádiz, y del coordinador general del Ayuntamiento, Antonio Caraballo, desplazados a la ciudad estadounidense para asistir al estreno bursátil.