Sale a la venta un restaurante en El Puerto de Santa María: tiene una amplia terraza, parrillas y un parque para niños

El establecimiento sigue abierto al público aunque se haya puesto en venta el local

Acaba de salir a la venta un conocido restaurante en El Puerto. Se trata del Rancho de Lola, un establecimiento que se encuentra en el Camino Viejo de Rota en la calle Pico del Cerezo.

@localenventaa Local en Venta🚨 Más Info⬇️ #localenventa#elpuertodesantamaria#local#venta#propiedades ♬ sonido original - Local en Venta

El anuncio de la venta se ha publicado en redes sociales y en esa publicación se recogen las características del local que cuenta con 1.700 metros cuadrados además de tres rentas activas, parrillas, parque infantil... un gran espacio preparado para albergar a los clientes. El precio de venta de este restaurante es de 690.000 euros. Y aunque está a la venta el local, en los comentarios se aclara que de momento el restaurante sigue activo.

