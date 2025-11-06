Sale a la venta un restaurante en El Puerto de Santa María: tiene una amplia terraza, parrillas y un parque para niños

Acaba de salir a la venta un conocido restaurante en El Puerto. Se trata del Rancho de Lola, un establecimiento que se encuentra en el Camino Viejo de Rota en la calle Pico del Cerezo.

El anuncio de la venta se ha publicado en redes sociales y en esa publicación se recogen las características del local que cuenta con 1.700 metros cuadrados además de tres rentas activas, parrillas, parque infantil... un gran espacio preparado para albergar a los clientes. El precio de venta de este restaurante es de 690.000 euros. Y aunque está a la venta el local, en los comentarios se aclara que de momento el restaurante sigue activo.