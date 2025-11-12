El Puerto vigila los puntos de vertidos ilegales con cámaras

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María ha comenzado la instalación de cámaras de videovigilancia de última generación en los puntos conflictivos en los que se detectan de forma recurrente vertidos de basura, enseres y restos de obras.

La medida tiene como objetivo prevenir la insalubridad, los malos olores, las molestias vecinales y la mala imagen urbana, además de reducir los costes derivados de la recogida de estos vertidos para las arcas municipales y los desajustes en la planificación del servicio de limpieza.

Las nuevas cámaras, «claramente señalizadas» y dotadas de lector de matrículas, funcionan mediante kits solares y se instalan aprovechando la infraestructura del alumbrado público o en báculos con tensión de 220V cuando no es posible.

Actuarán como elementos disuasorios y permitirán a la Policía Local y a los equipos de Medio Ambiente intervenir con mayor rapidez y eficacia para identificar y sancionar a quienes depositen residuos fuera de los contenedores.