Pilar García de la Granja alarma por el control mediático: «El primer anunciante es el Gobierno»

Luismi Morales El Puerto 07/08/2025

En una era dominada por la inmediatez, donde la velocidad de los titulares a menudo se impone sobre la veracidad y la posverdad compite con los hechos, la figura de periodistas con criterio, experiencia y convicciones firmes se torna esencial. Pilar García de la Granja representa esa trinchera de resistencia desde la que defender el periodismo riguroso frente a los bulos, el populismo y la manipulación informativa.

Con una trayectoria consolidada en medios nacionales e internacionales, García de la Granja ha sido testigo directa de los engranajes del poder económico y político. Durante años cubrió la actualidad financiera como corresponsal económica en Estados Unidos para Telecinco, informando desde Wall Street. Su firma y su voz también han estado presentes en Antena 3, COPE, Onda Cero, ABC y otras cabeceras de relevancia, donde ha destacado como analista económica y columnista de perfil liberal.

Su discurso, directo, sin concesiones, ha calado en las tertulias políticas y económicas, donde se ha convertido en una referencia con una defensa decidida del libre mercado, la propiedad privada y la responsabilidad individual. Pero su compromiso va más allá de la economía: en los últimos años, ha centrado buena parte de su labor pública en denunciar el avance de la desinformación y su capacidad para socavar los cimientos de la democracia.

«No es un fenómeno nuevo, pero sí más veloz, más agresivo y más peligroso», ha advertido la periodista en el Aula de Cultura de Vista Hermosa de ABC y LA VOZ, aludiendo al impacto multiplicador de las redes sociales en la propagación de bulos y contenidos manipulados.

Desde esa trinchera, defiende un periodismo sólido, independiente y ético, frente a los intentos de instrumentalizar la información. Bajo el lema «Fake news, periodismo y política: el gran reto de la democracia«, resume lo que considera la gran batalla de nuestro tiempo: preservar la salud democrática a través de un ecosistema informativo fuerte, plural y libre de intoxicaciones interesadas.

La mentira siempre ha estado ahí, pero hoy se celebra

García de la Granja es contundente: el problema no es solo que existan mentiras, sino que muchas veces se blanquean y se celebran. «El populismo y las fake news van de la mano. Ahora los políticos mienten y no pasa nada», afirmó. Y añade: «El primer anunciante de España es el Gobierno de España. Y eso es un problema muy serio».

Su análisis del presente mediático es descarnado. Denuncia una deriva peligrosa en la que, más que buscar información diversa, se persiguen referentes ideológicos afines. «Buscamos lo que queremos oír. La pluralidad de medios no garantiza pluralidad de pensamiento. Nos dicen lo que tenemos que pensar».

Pero su mirada va más allá del periodismo. La periodista alerta de un deterioro moral más profundo que atraviesa a la sociedad en su conjunto: «Lo que estamos viviendo no es solo una crisis del periodismo, sino una crisis de valores en la sociedad. Todo tiene una ideología, sí, pero debe haber honradez personal. Sin ética, sin responsabilidad, no hay democracia posible».

En ese contexto, García de la Granja defiende el esfuerzo como pilar esencial para una sociedad libre y sólida. «Sin trabajar, sin esforzarse, no consigues nada. Se está fomentando un Estado subvencionado, y cuando dependes de las ayudas, te haces manejable. Esa es la base del nuevo modelo: ciudadanos obedientes, no ciudadanos libres».

La periodista también ha sido crítica con las iniciativas que, bajo el pretexto de combatir la desinformación, han derivado —a su juicio— en censura y señalamiento: «Aquí la corrupción ha querido taparse calificando como bulos informaciones incómodas. Se señala al medio o al periodista para desacreditarlo. Es el relato por encima de la verdad».

En este contexto, reivindica la esencia del periodismo: preguntar, contrastar y contar sin miedo ni dependencias. «La supervivencia del periodismo pasa por volver a sus orígenes. Esa es su verdadera reinvención», sostiene. Una postura que la ha convertido en una voz incómoda para los extremos, pero necesaria para quienes aún creen que sin periodismo no hay democracia.

Compromiso personal y nuevo reto profesional

Más allá del ámbito informativo, Pilar García de la Granja ha desarrollado una importante labor social a través de la Fundación Querer, una entidad que impulsó desde su experiencia como madre de un niño con autismo. La fundación se centra en la investigación y atención educativa de menores con trastornos del lenguaje y del neurodesarrollo. Su trabajo ha recibido reconocimientos institucionales y refuerza la dimensión más humana y comprometida de la periodista.

Este compromiso con las causas que considera justas la acompaña también en su nueva etapa profesional. A partir del 1 de septiembre, asumirá la dirección y presentación de 'Mediodía COPE', relevando a Jorge Bustos y Pilar Cisneros, que cerraron etapa con 663.000 oyentes, según el último EGM. Con su llegada, la emisora refuerza su apuesta por una voz con experiencia, independencia y peso propio.

Con esta incorporación, COPE renueva su franja del mediodía con una profesional que une solvencia periodística, capacidad de análisis y valentía a la hora de exponer sus ideas, al margen de consignas o tendencias.

Aula de cultura de El Buzo

Antes de incorporarse a los micrófonos de COPE, Pilar García de la Granja ha sido una de las protagonistas del Aula de Cultura del Club de Playa El Buzo, en El Puerto de Santa María, donde ofreció este jueves una conferencia enmarcada en el título «Fake news, periodismo y política: el gran reto de la democracia». Una oportunidad interesante de primera mano en un análisis sobre el momento actual del periodismo y su papel frente a la manipulación informativa.

La programación cultural de agosto en El Buzo mantiene su vocación de punto de encuentro para el pensamiento y el debate. Todas las conferencias se celebran a las 19:30 horas con entrada libre hasta completar aforo. Este es el calendario previsto:

Lunes 11: José María Aznar – «Coordenadas de nuestro tiempo»

Martes 12: José Antonio del Cuvillo – Presentación de su novela Cerros suaves, marea baja

Miércoles 13: Fernando del Pino – «La decadencia de Occidente y el destino de Europa»

Jueves 14: Sancho Dávila (Conde de Villafuente Bermeja) – «A mi aire»

Lunes 18: Mariano Fazio – «Fe, pluralismo y diálogo»

Martes 19: Varios autores – «Cuarto de muestras», homenaje al jerez

Miércoles 20: Luis Gutiérrez Rojas – «Cómo vivir la vida con optimismo»

Jueves 21: Álex del Rosal – «Cómo ganar la guerra cultural y derrotar al nuevo totalitarismo»

Lunes 25: Isabelle de Rochefort – «¿Tiene algo que decirte Notre-Dame?»

Jueves 28: Iván Espinosa de los Monteros – «España tiene solución»

Este año, el ciclo celebra además el 50 aniversario del Club de Playa El Buzo, consolidándose como una de las referencias culturales del verano en la Bahía de Cádiz.