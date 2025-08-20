Los Morancos actuarán en directo en este festival de Cádiz: fecha, lugar y cómo comprar entradas

La Voz de Cádiz 20/08/2025

El Puerto se prepara para recibir una buena dosis de carcajadas. Los Morancos se suman al cartel de la VI edición del Cabaret Festival, donde el próximo 22 de agosto presentarán su último espectáculo, Bis a Bis.

El dúo formado por Jorge y César Cadaval vuelve a demostrar que el humor no entiende de límites ni de edades. En esta ocasión, suben al escenario con una premisa tan clara como provocadora: «el humor está en el punto de mira y los humoristas en el punto de ira». Con esa idea, los hermanos convierten la cárcel en el escenario perfecto para reírse de todo y de todos… empezando por ellos mismos.

En Bis a Bis, Jorge y César tendrán que apañárselas en un ambiente carcelario tan tenso como desternillante, lo que incluso les llevará a distanciarse entre ellos. Pero, tranquilos, porque siempre habrá alguien dispuesto a montar un plan de fuga. ¿Quiénes? Pues Omaita, Antonia y compañía, esos personajes inolvidables que llevan décadas arrancando carcajadas. Eso sí, como ya saben sus fans, cada vez que ellas intentan arreglar algo, lo normal es que acaben liándola aún más.

Detalles del evento

Cuándo, cómo y dónde Fecha: Viernes, 22 de agosto de 2025

Hora: 22:00 horas

Lugar: Plaza de Toros de El Puerto de Santa María (Cádiz)

El Cabaret Festival suma así a su programación un espectáculo que promete llenar de risas la bahía gaditana en pleno agosto. Un plan redondo para quienes quieran disfrutar del verano con buen humor y en clave muy, muy Morancos.