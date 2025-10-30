McDonald's abre su tercer restaurante en El Puerto

La cadena de restaurantes McDonald's ya cuenta con un nuevo establecimiento en El Puerto de Santa María, concretamente en la Avenida del Cisne, frente al colegio El Centro Inglés y junto a la pizzería Horno de Leña. El teniente de alcalde de Hostelería, David Calleja, acompañado por las tenientes de alcalde de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda Pública, Leonor Caballero, y Ordenación, Planificación Urbana y Centro Histórico, Danuxia Enciso ha estado presente en el acto de inauguración celebrado este miércoles.

El edil ha destacado que esta incorporación, que supone el tercer establecimiento con que esta importante firma de restauración cuenta en la ciudad, demuestra la confianza que la inversión deposita en El Puerto y, en concreto, la pujanza de la hostelería, pues solo en las tres ubicaciones de la firma McDonald's en nuestro término municipal (las otras dos son el CC Bahía Mar y CC El Paseo) trabajan 150 personas, la mayoría portuenses. Calleja ha agradecido su apuesta empresarial a Guillermo Taboada, quien, propietario ya de los otros dos restaurantes de la cadena ubicados en la ciudad, ha decidido ponerse al frente de un tercero.

Guillermo Taboada es el franquiciado de diez restaurantes McDonald's, ubicados en distintos puntos de la provincia, por lo que su empresa supera los 500 puestos de trabajo. Taboada agradeció las gestiones realizadas desde el Ayuntamiento para que este tercer restaurante portuense sea una realidad, así como a McDonald's y a los asistentes. Explicó que es un negocio de personas que se preocupa por implicarse en las ciudades donde se ubica, patrocinando actividades solidarias y deportivas, y mostró su deseo de que el nuevo restaurante sea un éxito, al igual que la ciudad protagoniza un importante crecimiento.

Pedro Corral, Director de Operaciones de McDonald's en Andalucía, afirmó que la inauguración demuestra la confianza de la marca en la ciudad y detalló que el local ofrecerá lo último que despliega la firma.

El nuevo restaurante, que ha supuesto una inversión que ronda los cuatro millones de euros y genera 50 puestos de trabajo, se ha puesto en marcha en el plazo de cuatro meses. Cuenta con las instalaciones habituales de los establecimientos de la cadena, como McAuto, McCafé, servicio a mesa, zona infantil, pantallas digitales y puntos de recarga eléctrica para vehículos. De esta forma, en una parcela de algo más de 2.200 metros cuadrados, se ubican el restaurante (340 metros cuadrados) y la terraza (200 metros cuadrados), con un amplio parking.

La apertura ha ido acompañada de actividades promocionales, entre ellas degustaciones gratuitas, regalos y un mercadillo solidario a beneficio de la Fundación Infantil Ronald McDonald, organización dedicada a ayudar a familias con menores hospitalizados.

El sacerdote Juan Franco bendijo las instalaciones. El acto contó, entre otras presencias, con las del presidente de Horeca, Antonio de María Ceballos, el presidente de la Asociación de Empresarios de El Puerto, Gonzalo Ganaza, y el director de El Centro Inglés, David Randell, así como una representación del Club de Rugby Atlético Portuense.