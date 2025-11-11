Ekium cambia el polígono portuense de Las Salinas por la Zona Franca de Cádiz

Nueva empresa tecnológica en la Zona Franca de Cádiz. Si la pasada semana era Elecam la que inauguraba sus instalaciones en el el polígono de la antigua Altadis, integrado en la Zona Franca, este martes ha sido La empresa de ingeniería y servicios Ekium-Techno Pro Hispania la que se ha sumado al tejido de empresas innovadoras que se están implantando en el recinto fiscal. La compañía ocupa una de las naves de 322 m2, que será su nueva sede.

Este traslado de sede, desde la que tenían en el polígono Las Salinas de El Puerto de Santa María, va a reforzar su presencia en el sector naval, industrial y offshore en España y marca «un hito» en la trayectoria y estrategia de crecimiento de la compañía en la provincia, donde ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años.

Ekium-Techno Pro Hispania realizará labores de acondicionamiento y mejora de espacios e infraestructuras técnicas en las instalaciones que ocupará en la Zona Franca, lo que permitirá aumentar la capacidad operativa para albergar más de 40 empleos directos, lo que supone un incremento del 50% respecto a la capacidad anterior. El principal objetivo de esta nueva apertura es impulsar la contratación de perfiles especializados en ingeniería, contribuyendo al desarrollo industrial y tecnológico de la Bahía de Cádiz.

Un enclave perfecto

De esta manera, ha apuntado Zona Franca, la empresa «reafirma su apuesta por la ciudad de Cádiz como enclave fundamental para su actividad y continúa avanzando en su misión de ofrecer soluciones de calidad, cercanas y adaptadas a las necesidades del mercado» en la Bahía de Cádiz.

La estrategia de comercialización que está llevando a cabo la Zona Franca de Cádiz con un fomento de empresas que «enriquezcan su ecosistema de industria 4.0, innovador, tecnológico y comprometido con el medio ambiente y con la economía circular como protagonista» ha propiciado que se esté conformando un tejido de empresas de corte tecnológico, innovador y vinculadas a la economía circular.

El delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Fran González, ha destacado «el valor añadido» que supone incorporar al tejido empresarial del recinto gaditano una nueva empresa de ingeniería, que se suma a las 25 ya existentes, vinculadas a proyectos tecnológicos e innovadores y a las 80 firmas que tienen relación con la economía circular.

«El que empresas de este tipo se vean atraídas por nuestras instalaciones da buena muestra que nuestro modelo de industria 4.0 está funcionando y nuestro ecosistema se enriquece día a día, generando una actividad y unas sinergias de las que se benefician no solo las empresas ya instaladas sino también las startups y emprendedores de toda nuestra área de influencia», ha manifestado Fran González.

Fundada en 2001 como parte del grupo FIVA, Techno Pro Hispania nació con el propósito de convertirse en un socio estratégico para las empresas de los sectores naval e industrial. Desde sus inicios ha participado en proyectos «de alta exigencia» en el ámbito naval militar, expandiéndose posteriormente a los sectores civil, industrial y offshore, colaborando con compañías líderes en España, Europa y a nivel global.

En 2023, la empresa se integró en el Grupo Ekium, uno de los principales grupos de ingeniería en Europa, formado por un total de 2.800 empleados, lo que ha permitido combinar su experiencia local con una visión internacional. Según el Consorcio, esta integración «ha fortalecido su capacidad para ofrecer soluciones más completas, innovadoras y sostenibles, adaptadas a las necesidades de cada cliente».

Ekium-Techno Pro Hispania cuenta con oficinas en las principales áreas industriales de España, como Cartagena (Murcia), Ferrol (A Coruña), Bilbao (Bizkaia), Madrid, Barcelona y Cádiz, consolidando así su cercanía con los clientes y su capacidad de respuesta.

Con un equipo de más de 180 profesionales, la empresa desarrolla actividades en diversas áreas de la ingeniería: conceptual, básica, de detalle, de producción, de procesos, gestión de proyectos, apoyo al ciclo de vida (ILS), catalogación OTAN, digitalización, supervisión y asistencia técnica en obra. Además, ofrece programas de formación aplicada que permiten adquirir las competencias necesarias para desempeñar funciones clave en sectores como el naval, industrial y offshore.

La empresa colabora activamente con centros tecnológicos y universidades a través de programas de formación y captación de talento joven, fomentando la empleabilidad y fortaleciendo el tejido industrial.